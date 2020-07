Elsparkesykler blir tema på politirådsmøte

Oslo legevakt fredag gikk fredag ut og ba om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natta. Bymiljøeetaten opplyser til NTB at de ikke kan regulere det og henviser til politiet, mens aktøren Tier svarer at de ikke vil sperre for bruk av deres sykler på natta.

Fungerende leder i seksjonen for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, Frank Halse, sier til NTB at politiet kjenner seg igjen i legevaktas beskrivelser av mange skader på nattetid.

– En hovedtilnærming må være å forebygge uønsket bruk av småelektriske kjøretøy gjennom gode løsninger og tiltak, slik at det blir færre ulykker og skader. Temaet er satt opp på agendaen til neste politirådsmøte, der politiet og representanter fra kommuneledelsen er til stede, sier Halse.

– Vi ønsker ikke å gå videre inn i disse problemstillingene fra vår side før vi har hatt dette møtet.

