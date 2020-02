Natur og Ungdom, KFUK-KFUM, Global, Spire, World Saving Hustle og Changemaker står bak streikearrangementene.

Den samme dagen er det også planlagt skolestreiker i en rekke andre land.

– Vi unge har ikke blitt hørt i klimasaken. Har vi ikke sagt ifra tydelig nok? I så fall kommer vi til å gjøre det når det blir ny storstreik for klima 24. april, sier Tina Razafimandimby Våje.

Hun er en av initiativtakerne til streiken.

Arrangørene av streiken krever blant annet at 55 prosent av norske utslipp skal kuttes innen 2030, at det ikke skal gis noen nye letelisenser til olje og gass, at Norge må gi 65 milliarder i klimafinansiering og stans i tapet av naturmangfold.

Debatt om fravær

I forbindelse med skolestreikene i fjor var det debatt rundt hvorvidt streik burde gi rett til gyldig fravær for elevene.

I november avviste Stortingets utdanningskomité et forslag der MDGs Une Bastholm gikk inn for at elever som kan dokumentere at de har deltatt i streik, kan slippe fravær.

Tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere sagt at han mener at streik ikke bør gi gyldig fravær.

Nå har Trine Skei Grande (V) tatt over som kunnskapsminister. Hun sa til VG i august i fjor at hver skole selv bør få vurdere om det skal gis fravær.

Frp ber om regjeringsavklaring

Etter at den nye streiken ble varslet, har utdanningskomiteens leder, Roy Steffensen (Frp), sendt et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren for å få avklart om regjeringen fortsatt mener at slike streiker ikke gir rett til fravær.

– Jeg var glad for Sanners tydelige holdning til fraværsspørsmålet, men etter at regjeringen nå i forrige uke forsterket klimamålene til Norge uten engang å ha konsekvensutredet det og funnet ut hva det vil koste næringslivet og skattebetalerne, er jeg redd for at vi med en grønnere kunnskapsminister og en regjering i klimarus nå vil ha en helt annen holdning til dette spørsmålet, og derfor ber jeg nå om en avklaring, sier Steffensen.

SV mener på sin side at elevene bør få gyldig fravær.

– Det ser ut som regjeringen hittil har villet bruke fraværsgrensen til å kvele klimastreiken. Det er tydelig at de har synes elevenes klimakritikk er ubehagelig. Nå gjør ungdom verden over sitt for at vi skal møte klimakrisen, da må de få takk ikke straff for at de vil ta vare på jordkloden og framtida vår, sier SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås.