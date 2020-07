Narko- og korrupsjonsdømte Eirik Jensens forsvarer, John Christan Elden, har levert inn meningsmålingen som dokumentasjon i fengslingsmøtet hvor Oslo tingrett skal ta stilling til videre fengsling.

Ifølge Elden ble målingen tatt opp av Opinion 13. juli.

– Av dem som ble spurt, mente en firedel at det var støtende at Jensen er på frifot, forklarte Elden i retten.

Dermed mener forsvareren å kunne argumentere for at tre firedeler av de spurte ikke mener det vil støte deres rettsfølelse om Jensen er på frifot.

Elden understreket at tallet blir annerledes om man tar bort de som ikke har noen mening om saken.

– Da mener fortsatt to tredeler av de spurte at det ikke vil støte deres rettsfølelse om han er på frifot, sa Elden.

Han understreket overfor dommeren at det er allmennheten, altså folk flests rettsfølelse, som skal legges til grunn.

– Det er ikke slik at det er den enkelte dommers rettsfølelse. Dommeren har ikke noen bedre rettsfølelse enn mannen i gata, tvert imot, sa Elden.

Derfor mener han at meningsmålingen må tillegges vekt.

Jensen, som tidligere var en høyt betrodd politimann, er dømt til 21 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig og han har ikke startet soningen. De siste fire ukene har han sittet varetektsfengslet, og påtalemyndigheten vil nå utvide fengslingen med ytterligere åtte uker.

Fakta om Eirik Jensen

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar 2019 fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.

* Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

* Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

* Aktoratet la ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden ba om full frifinnelse.

* Fredag 19. juni falt dommen i sal 250 i Oslo tinghus. Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

* Dommen mot Jensen er anket til Høyesterett, som i ankebehandlingen skal ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort. Det er kjent at også Cappelen vil anke til Høyesterett.

* Jensen har vært varetektsfengslet siden dommen falt. Torsdag 16. juli ble han framstilt for forlenget fengsling i Oslo tingrett. Spesialenheten ber om ytterligere åtte uker.

* Jensen opplyste i fengslingsmøtet at han har anmeldt flere personer hos Spesialenheten og andre sentrale tjenestemenn til Riksadvokaten for grov uforstand i tjenesten. Blant disse er lederen for etterforskningsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som også var aktor i rettssaken.