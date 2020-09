Av NTB-Dag Kjørholt og Peter Tálos

På den første dagen av rettssaken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i Oslo tingrett tirsdag trakk forsvareren hennes, advokat John Christian Elden, fram eposter til journalister og forsendelser til hans eget advokatkontor som ikke er med i tiltalen.

– I likhet med PST og statsadvokaten mener vi at dette åpenbart kommer fra noen som er knyttet til saken. I noen tilfeller er det positivt bevist at det ikke var Bertheussen. Da sier jo de at hun må ha hatt en medhjelper, sier advokaten til NTB.

Forsvareren sier han synes det er rart at påtalemyndigheten trekker fram dette.

– Det er åpenbart et problem for dem om de kjører på denne ensomme ulv-teorien sin. De antyder ikke at noen har vært med på det som fremkommer i tiltalen, men etterpå må noen ha vært med på dette, mener Elden, som sa i retten at dette er en prestisjesak for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Statsadvokat Frederik Ranke tilbakeviser påstandene om prestisje og sier det ikke er rart at opplysningene om en mulig medhjelper ikke er gitt en større plass i straffesaken.

– Det har aldri vært noen arbeidshypotese at det var samboeren til landets justisminister som sto bak. Først etter den siste hendelsen så man at det ikke kunne være noen andre. Vi har sett etter andre potensielle gjerningsmenn, men uten å finne noen, sier Ranke.

Eget foto på veska

Etter å ha svart nei på samtlige 15 tiltalepunkter, fulgte tiltalte nøye med på enkelte av bildene og skrev innimellom på en liten Ipad. 55-åringen hadde med seg en stressball hun klemte på, hun gned seg i hendene og vugget sakte fram og tilbake.

Noen ganger kikket hun bak seg der Wara satt og fulgte saken med korslagte armer, men for det meste fulgte hun med på aktoratets gjennomgang og svarte kort og tydelig når tingrettsdommer Yngvild Thue spurte om hun erklærte seg skyldig.

På bordplaten foran seg hadde hun plassert tøyvesken sin, som var påført et Facebook-foto av seg selv og en tekst fra PSTs politiadvokat.

Teksten var godt synlig fra plassene der pressefolkene og rettstegnerne satt. Uthevet i rødt sto det å lese …«fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun må aktivt motbevise sin skyld.»

Aktoratet presenterte motiv

Statsadvokat Marit Formo viste en rekke bilder knyttet til saken, blant annet familiens bil med hakekors og rasist påtegnet i rødt og trusselbrev som det er funnet urin på.

Blant bevisene påtalemyndigheten vil legge fram, er en printer tiltalte kjøpte på Sandvika Storsenter som de mener hun brukte til å lage trusselbrevene med.

De vil også vise deler av teaterstykket «Ways of Seeing» som politiet mener utløste hele saken. Påtalemyndigheten mener at tiltalte hadde til hensikt å sverte teaterstykket eller dem som sympatiserte med stykket.

Videre vil blant annet en dokumentgransker fra Kripos uttale seg om trusselbrevene, mens språkforskeren Sylfest Lomheim skal vurdere språk i henvendelser til mediene.

Frederik Ranke sa at paragraf 115, som gjelder angrep på demokratiet, sjelden blir brukt. Den har en strafferamme på ti år. Samtidig mente at han dette ikke dreier seg om en komplisert sak.

Uvanlig lavt erstatningskrav

Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) vil kreve 5.000 kroner i erstatning for trusselbrevet hun fikk i februar i fjor.

Hennes bistandsadvokat Hermann Skard understreket at verken Christian Tybring-Gjedde eller kona vil berike seg etter at de i februar i fjor fikk tilsendt et trusselbrev.

– Christian Tybring-Gjedde har valgt å ikke kreve erstatning. En erstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde er også en erstatning for ham. De vil ikke berike seg på dette, og derfor vil de benytte anledningen til å kreve et uvanlig lavt beløp i erstatning, sa Skard. (NTB)