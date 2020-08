Saken er oppdatert

Det opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

Opedal har jobbet i selskapet siden 1997. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring. Han har tidligere blant annet vært direktør og landsjef i Brasil.

– Anders Opedal har dyp kunnskap om, og bred erfaring fra energisektoren. Han har gått gradene i Equinor, han har vist sterkt lederskap og han har levert resultater som har overgått forventningene som er stilt til ham, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor.

Opedal vil bli presentert på en pressekonferanse på Equinors kontor på Fornebu klokken 12 mandag. Styreleder Reinhardsen og Eldar Sætre vil være til stede på pressekonferansen.

Energiomstilling

– Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energiomstilling, sier Reinhardsen.

Opedal er den første ingeniøren som blir konsernsjef i selskapet. Han har mastergrad som ingeniør fra NTNU og mastergrad i bedriftsledelse fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh.

Nå vil han bruke tiden fram til 2. november til å forberede seg på stillingen som konsernsjef.

– Jeg vil bruke muligheten til å lytte, både til organisasjonen og eksterne interessenter, for å høre deres verdifulle perspektiver før jeg setter retning for en ny tid, sier Opedal.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har store forventninger til den nye konsernsjefen.

– Han får en svært viktig og utfordrende jobb med å utvikle selskapet videre til et bredt energiselskap som bidrar til å nå målene for Parisavtalen. Det vil være nødvendig for å nå målet om høy verdiskapning over tid, sier Bru i en uttalelse til NTB.

40 år i selskapet

64-åringen Sætre gir seg i Equinor 1. mars etter å ha jobbet i selskapet i over 40 år.

– Jeg har tilbrakt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen, sier Sætre i pressemeldingen.

Det var Sætre som var konsernsjef da selskapet endret navn fra Statoil til Equinor i 2018.

– Navneskiftet til Equinor reflekterer selskapets utvikling som et bredt energiselskap og vil for alltid stå som en viktig milepæl fra Eldars tid som konsernsjef, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen. (NTB)

