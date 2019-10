Eks-homofil skal «hjelpe» folk vekk fra homofil praksis i Bergen

Arrangementet, som nettverkene Frimodig Kirke og Til Helhet står bak, har satt sinner i Bergen i kok, melder TV 2 og Bergens Tidende.

– Jeg synes det er ganske spesielt å gå ut med et budskap om at man skal omvende folk. Jeg synes det er motbydelig, sier Linn-Elise Holtar, student ved NLA, til TV 2.

Den irske foredragsholderen Mike Davidson markedsføres som tidligere homofil og en som vil svare på spørsmål om «hvordan man kan hjelpe de som ønsker å forlate homoseksuell praksis og følelser».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Arve Kjell Uthaug i Frimodig Kirke Bjørgvin bekrefter at Davidson skal fortelle sin omstridte historie om hvordan han «forandret sin seksuelle dragning». Det plager ikke Uthaug at folk reagerer på det.

Davidson selv sier han praktiserer konverteringsterapi.

«Endring eller sølibat – det er spørsmålet».

Pedagogikk-student Gunnhild Hodnekvam sier til BT hun er sint, skuffet og litt lei seg for at skolen støtter et arrangement som bidrar til å diskriminere homofile.

– Jeg synes det er tullete at skolen, som skal være tuftet på forskning og saklig fremstilling av saker, skal tillate et slikt arrangement, sier hun.