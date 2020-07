Eirik Jensens fengslingsanke sendt lagmannsretten

Ankeskrivet er sendt Borgarting lagmannsrett. I Oslo tingrett ble Jensen torsdag i forrige uke varetektsfengslet i åtte uker.

Forsvareren, advokat John Christian Elden, ber i anken om at saken skal behandles av en annen lagmannsrett.

– Borgarting lagmannsretts rolle i denne saken totalt sett tilsier at det er grunn til å frykte at retten ikke vil bli oppfattet som objektiv i sin vurdering av saken. Særlig gjelder dette en avgjørelse – som i dette tilfellet – som er så avgjørende tuftet på den enkelte dommers egen oppfatning, og der deres kollegers oppfatning skal legges i bunn for avgjørelsen, skriver Elden.

Motparten, Spesialenheten for politisaker, har sendt sine uttalelser til forsvarerens skriv, får NTB bekreftet mandag ettermiddag.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet.

Jensen ble varetektsfengslet i påvente av behandlingen i Høyesterett.