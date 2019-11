Eirik Jensen til angrep på Spesialenhetens etterforskning

Av Bibiana Piene og Haakon Nesse Moreau

Den narkotika- og korrupsjonstiltalte ekspolitimannen startet torsdag sin frie forklaring i den andre runden av ankesaken mot ham og hans medtiltalte, narkotikadømte Gjermund Cappelen, i Borgarting lagmannsrett.

Eirik Jensen kjemper nå sitt livs kamp i retten. Blir han funnet skyldig, noe dommerne både i tingretten og i den forrige runden i lagmannsretten slo fast at han er, venter 21 års fengsel for 62-åringen.

Krass kritikk av etterforskningen

Jensen stilte åpenbart bedre forberedt enn i de to første rundene av maratonrettssaken. Blant annet har han kraftig skjerpet kritikken av etterforskningen i saken, deriblant de såkalte tidslinjene som ble utarbeidet av Kripos i 2015.

Han anklager etterforskerne for både å ha tunnelsyn og for «pusing» med Cappelen.

– Vi har brukt mye tid på å lete i dokumentene og sjekke tidslinjene for å få et bilde av hva som ligger her. Vi har gjort gode funn. Her er det mange ting som ikke stemmer. Det er det vår jobb å påvise, sa Jensen.

Ifølge Cappelen var Jensen en godt betalt politimann i hasjnettverket han bestyrte.

– Påstander skal brytes ned i avhør og forfølges enkeltvis. Det minste man burde gjort, var å sjekke Cappelens påstander opp mot tidslinjene. De må samsvare med Cappelens forklaringer, sa Jensen, som ramset opp en rekke konkrete påstander fra Cappelen som han hevder ikke er sjekket.

Mønster

Blant påstandene er at han skal ha fjernet dokumenter om Cappelen fra politiets registre, han skal ha levert store pengesummer til sin mor, samt mottatt store pengesummer fra hasjbaronen.

– Jeg har lett etter dokumentasjon på disse påstandene. Det har jeg ikke funnet. Det er fullt mulig å påvise store hull i Cappelens forklaring, hevdet Jensen, som mener finlesing av tidslinjene viser klart hvem som var aktiv når en av Cappelens mange hasjlaster ankom.

– Den eneste som ikke er aktiv, det er undertegnede. Dette er et fast mønster som jeg og min samboer har brukt lang tid på å se. Men når du først knekker koden, er det lett å se hva de egentlig sier. For meg er det særdeles underlig at ikke hullene i tidslinjen er kommentert, eller at Cappelen er konfrontert med dem, sa Jensen.

Informantbehandling

Selv satt Cappelen og lyttet konsentrert under Jensens forklaring.

Ifølge Jensen var bærumsmannen i en årrekke en av hans beste informanter. I de tidligere rettsrundene har det vært et viktig poeng for påtalemyndigheten at Jensen brøt nærmest samtlige regler for informantbehandling.

I forklaringen viste Jensen til en undersøkelse fra 2007 som viser at den gang var 75 prosent av alle informanter i Norge ikke registrert.

– Dere vil høre lange remser om regelverket. Det er en verden utenfor regelverket også, sa Jensen.

Aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten ville torsdag ikke kommentere kritikken fra Jensen.

De Vibe må vitne

Den siste rettsrunden vil i stor grad bli en blåkopi av de forrige. Jensens forsvarer John Christian Elden har imidlertid varslet at han vil stevne Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som nytt vitne.

Jensen og hans forsvarere krever også å få utlevert råmaterialet som Spesialenheten har brukt for å hente ut blant annet drøyt 1.300 SMS-er, som er blant politiets viktigste bevis i saken.