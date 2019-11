Eiendomstopp advarer boligselgerne etter flat oktober

Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi.

Boligprisene er nå 2,4 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i oktober. Vi venter at boligprisene, som normalt for årets siste kvartal, vil falle de neste månedene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

Omsetningsrekord

Totalt ble det solgt 9.184 boliger i Norge i oktober, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 3,4 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

Det ble likevel lagt ut 1,2 prosent færre boliger for salg i oktober i år enn i fjor, med totalt 9.895 boliger. Hittil i år er det imidlertid lagt ut 2,9 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i 2018.

– I likhet med mange foregående måneder i 2019 settes det også i oktober omsetningsrekord. Og akkumulert for året har det aldri blitt solgt så mange boliger ved utgangen av oktober som i år, sier Dreyer, og fortsetter:

– Det ble i oktober lagt ut mange bruktboliger for salg, og i likhet med antall salg er det også her rekord så langt i år.

Det tar lengre tid å selge bolig

Det tok i snitt 47 dager å selge en bolig i oktober, noe som er det samme som i september og fire dager mer enn i oktober i fjor.

Oslo har den raskeste salgstiden med 25 dager, mens Kristiansand og Stavanger og omegn hadde de tregeste salgstidene av de store byene med 72 dager.

– Omsetningstiden er stabil. I snitt har omsetningstiden gjennom hele året ligget høyere enn tidligere år, noe som er naturlig gitt det store utbudet i boligmarkedet, sier Dreyer.

Advarer mot å være for sprek i prisingen

Tidligere denne måneden viste tall fra Obos at prisene på deres boliger falt med 3,7 prosent på landsbasis og med 2,8 prosent i Oslo i oktober.

Administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom er ikke overrasket over at boligmarkedet nå kjøles ned etter fire renteøkninger og innføringen av gjeldsregisteret, i tillegg til at prisene normalt sett faller utover høsten.

Han sier også at markedet nå er ekstremt prissensitivt og kommer med en advarsel til selgerne og meglerne.

– Bommer du på pris i dagens marked, skjer det ingenting. Har man vært for sprek i prisingen, kommer det ingen på visning. Da er det tomt. Og vi ser at denne effekten øker med prisklassen. Markedet er brutalt og ærlig på den måten, og det enda mer enn før. Priset man seg litt høyt før, kom gjerne folk på visning likevel for å ta en kikk. Nå er utbudet så høyt at det stopper ved Finn.no, sier Buraas i en pressemelding.

Usikkerhet

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at det også knytter seg en usikkerhet til hva Finansdepartementet velger å gjøre med boliglånsforskriften som nå er ute på høring.

Finanstilsynet har foreslått at maksgrensen for totale låneopptak settes ned fra 5 til 4,5 ganger bruttoinntekten, og at bankenes mulighet til å gjøre unntak fra kravene i forskriftene blir satt ned fra 10 til 5 prosent.

– Men alt i alt er det stor sannsynlighet for at vi får en normal markedsutvikling etter nyttår med prisvekst i begynnelsen av året og deretter utflating. Størst usikkerhet knyttes til Oslo-markedet hvor utviklingen går i retning av nye tilbudsunderskudd med risiko for sterkere prisoppgang i 2020 enn landet for øvrig, sier Geving i en pressemelding.