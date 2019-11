I forbindelse med at Durek Verretts omstridte bok blir gitt ut i Norge likevel, har han latt seg intervjue av NRK og VG.

Amerikaneren, også kjent som sjaman Durek, sier at Märtha Louise og hennes familie hele tiden gir ham rettledning og veiledning når han gjør feil.

– Så klart gir de meg mye visdom og hjelper meg med å forstå deres kultur og lærer meg når min oppførsel ikke er i balanse med det som jeg nå er tilknyttet, sier Verrett til VG med henvisning til det norske kongehuset.

Les også: Prinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke

– Jeg beklager

Verrett sier han som amerikaner er vant til å snakke åpent og vant til å uttale seg uten å bli forbundet med en kongelig familie. Han sier at han nå tenker seg bedre om når han stiller opp i mediene. Han sier imidlertid til VG at han tror han vil rote det til igjen.

– Plutselig viser det seg at kvinnen jeg er forelsket i, er prinsesse. Da kommer det plutselig et helt sett med regler jeg ikke hadde erfaring med, sier Durek Verrett til NRK.

– Jeg beklager om jeg har støtt dere med de ekstreme tingene jeg sier iblant. For jeg lærer. Jeg former meg for å bli den jeg kan bli for å forstå kulturen og folket, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Endret avsnitt

45-åringen gikk hardt ut mot norsk presse etter at boken hans ble stoppet. Han beklaget senere uttalelsene.

Fredag gir forlaget Lille Måne ut boken hans «Sjamanens reise». Cappelen Damm stoppet utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger.

Da Verrett skrev boken, tenkte han ikke på alle måtene det han skrev, kunne oppfattes på, skriver NRK. Et mye omtalt kreftavsnitt i boken er endret.

– Jeg sier ikke at barn får kreft fordi de er ulykkelige. Det jeg sier er at vi har skapt et giftig samfunn, sier han til kanalen og viser til vi er bombardert med teknologi, stråling og stress.

Han sier han har sett hva pressen skrev om boken, og han mener at når folk verken kjenner ham eller hans historie med kreft, så kan man trekke slutninger.

– Om jeg hadde lest det jeg leste om meg selv i mediene, hadde jeg også tenkt at dette var en gal manns tale, sier Verrett til NRK.

Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

Les også: Kronprinsen om Durek-bok: – Tydelig at de har gjort sine vurderinger