Drapssiktet sønn samtykker til fengsling

Lørdag kveld bekrefter leder Grete Lien Metlid for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt til NTB at mannen samtykker til fengsling, og også at fengslingsmøtet blir holdt som såkalt kontorforretning – altså uten et fysisk rettsmøte. Det vil skje mandag.

– Han har forståelse for at politiet må kunne foreta sine undersøkelser, sier mannens forsvarer, Marijana Lozic, til NTB.

Både Metlid og Lozic forteller at mannen knytter seg til tid og sted for drapet. Foreløpig har ikke mannen tatt stilling til siktelsen.

– Han er preget, sier forsvareren om mannens helsetilstand.

Metlid opplyste til NTB lørdag morgen at politiet tok sikte på avhør i løpet av formiddagen. Det er nå gjennomført innledende avhør som vil fortsette på et senere tidspunkt.

– Han har vært til undersøkelser om helsetilstanden i dag, og det vil bli videre undersøkelser av helsetilstand og hans psykiske tilstand, sier Metlid lørdag kveld.

Det var fredag ettermiddag at politiet fant en død kvinne på en adresse på Tøyen i Oslo. Mannen ble kort tid senere pågrepet et annet sted i Oslo. Verken forsvareren eller politiet ønsker å si noe om hvor i Oslo pågripelsen fant sted.