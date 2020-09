Drapssiktet i Sarpsborg ikke avhørt på nytt mandag

Mannen i 30-årene har fått oppfølging av helsepersonell på Sykehuset Østfold Kalnes etter at han ble pågrepet og vil sannsynligvis bli overført til ordinært fengsel i løpet av mandag, opplyste Øst politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Politiet tok også sikte på å avhøre mannen på nytt mandag etter å ha jobbet med saken gjennom helgen, men det planlagte avhøret ble ikke gjennomført av hensyn til siktedes helse, melder Sarpsborg Arbeiderblad.

– Venn med avdøde

– Siktede var venn med avdøde, og etterforskningen så langt viser at de har hatt hyppig kontakt også i tiden før vi mener at drapet har blitt begått. Politiet jobber nå med å få på plass tidslinje for siktede og avdødes bevegelser de siste to ukene før avdøde ble funnet. Vi tror også at vi har dannet oss et klart bilde av omtrentlig når drapet har blitt begått, sa politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt tidligere på dagen.

Mannen i 50-årene ble funnet død onsdag og har etter alt å dømme ligget i leiligheten i flere dager. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet, ble lørdag varetektsfengslet i fire uker. Han har ikke erkjent straffskyld.

– Vi anser oss ferdig med åstedsundersøkelsen i avdødes leilighet og retter nå fokus mot siktede. Vi har kontroll på siktedes bolig, eiendeler og kjøretøy. Arbeidet er påbegynt, og vi har gjort funn som vi mener styrker mistankegrunnlaget, opplyser Svarholt.

Tidligere forretningsmann

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad skal den drepte mannen være en tidligere forretningsmann. Han skal ha vært en nær bekjent av en 51 år gammel mann fra Skjeberg som ble funnet død i sin leilighet i forrige uke. Politiet tror ikke det er noen sammenheng mellom de to.

– Ikke utover at vi vet den avdøde i drapssaken og den avdøde i Skjeberg hadde en vennskapsrelasjon, sier Svarholt til avisen.

Politiet vil imidlertid gjøre undersøkelser opp mot alle kontakter 54-åringen har hatt den siste tiden. (NTB)