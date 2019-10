Mannen ble dømt til 75 dagers fengsel etter å ha fått utbetalt arbeidsavklaringspenger fra Nav samtidig som han i perioder oppholdt seg i Spania. Soningen skjedde over ett år etter at han hadde tilbakebetalt godt over 300.000 kroner til Nav, skriver VG.

– Jeg satt inne i to måneder. Det var traumatisk for en mann på over 60 år, sier mannen til avisen.

Mannen håper han er en av de minst 48 menneskene som er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

Uforbeholden tilståelse

VG kan ikke slå fast om Vestfold-mannen er en av de rammede, men to advokater har gått gjennom dommen hans på forespørsel fra avisen, og de sier at han kan være blant dem.

Mannen fra Vestfold ga en uforbeholden tilståelse i et rettsmøte. I dommen mot mannen står det at han har «handlet grovt uaktsomt og med vinnings hensikt». Han sier han tilsto fordi politiet anbefalte han å gjøre det. Han sier han kom til møtet uten en advokat fordi han ikke hadde penger til å engasjere en.

Den dømte Vestfold-mannen sier han vil kreve erstatning, både for summen som ble innbetalt og for fengselsoppholdet.

Kan ha krav på kompensasjon

Ofrene i Nav-skandalen er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

En gjenopptakelseskommisjon skal gå gjennom sakene for å renvaske dem som er uskyldig dømt.

På en pressekonferanse mandag opplyste riksadvokat Tor-Aksel Busch at det kan være grunnlag for erstatningskrav. Nav opplyser også at de som er rammet av at regelverket er tolket feil, kan ha krav på kompensasjon.