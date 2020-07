Dødsfallene i Lørenskog: To barn funnet døde og mor skadd

Sist oppdatert søndag 15.30

Væpnet politi rykket ut til et lite nabolag i Fjerdingby i Rælingen, for å komme i kontakt med personer som kan ha opplysninger om dødsfallene i Lørenskog.

På Twitter melder politiet at de kommer tilbake med mer informasjon i løpet av ettermiddagen.

Det var melding om lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg klokken 8.30 som først fikk politiet til å rykke ut til Lørenskog søndag morgen. Da de ankom stedet, fant de to små livløse barn og en skadd mor.

Les også: Mann i 60-årene pågrepet etter bombetrussel mot tog

Politiet gjør krimtekniske undersøkelser og vitneavhør i området, og ber personer som har oppholdt seg i området mellom midnatt og nitiden i dag om å melde seg, dersom de tror de har relevante opplysninger. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Barna ble erklært døde på stedet, og mor er fraktet til Ullevål sykehus hvor hun får behandling for skadene, opplyser Ann-Kristin Endal i Øst politidistrikt i en pressemelding. Politiet ønsker ikke å opplyse om alderen på barna.

Litt etter klokken 12 sier politiet på stedet at far til barna er på åstedet, og at han blir tatt hånd om av politiet.

Innsatsleder Marit Furuseth, som er på stedet, sier til VG at kvinnen er kritisk skadd. Beboerne i området har blitt bedt om å holde seg inne.

Til pressen på stedet forteller politiet at de foretar krimtekniske undersøkelser og vitneavhør i området. De ber personer som har oppholdt seg i området fra midnatt til klokken 9 søndag morgen, om å melde seg om de tror de har relevante opplysninger.

Politiet etterforsker dødsfallene som mistenkelige.