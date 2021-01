Saken er oppdatert

– Vi ønsker ikke å si noe om kjønn eller alder. Dette er fremdeles veldig ferskt, og vi fortsetter å jobbe intensivt i området, sier innsatsleder Roy Alkvist på en pressebrifing ved 15.10-tiden.

Vedkommende ble funnet i skredområdet cirka klokka 14.30, opplyser politiet i en pressemelding. De pårørende er ennå ikke varslet, sier Alkvist, som ikke vil kommentere funnet ytterligere.

Rednings- og søkearbeidet fortsetter med full styrke, sier politiet.

– Mange berørt av tragedien

Før den døde personen ble funnet var det meldt om ti savnede personer etter det enorme kvikkleireskredet i Gjerdrum, som skjedde natt til onsdag. Det er ikke bekreftet om den døde personen som nå er funnet, er blant de ti savnede.

– Det er mange mennesker som er berørt av denne tragedien. Folk som har mistet hjemmene sine, alt de eier og antakeligvis familiemedlemmer. Det er fortsatt mange som savner sine kjære, sier Alkvist.

– Vi henstiller derfor mediene til å trå varsomt og ha respekt, lyder oppfordringen fra politiet.

Tro på overlevende

Samtidig som den døde personen ble bekreftet funnet, sier helsevesenet at de har trappet opp bemanningen for å kunne ta imot eventuelle overlevende. Innsatsleder helse Bjørn Nuland sier at de fremdeles har tro på å finne overlevende drøyt to og et halvt døgn etter skredet.

– Nå har vi funnet en omkommet, men vi er fortsatt i trua om at vi skal finne overlevende. Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom skredområdet såpass godt, sier Nuland til NRK.

– Det har vi inntil vi får andre medisinske vurderinger eller at man har søkt gjennom skredområdet såpass godt, sier han.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.