DNT avlyser alle aktiviteter i påsken og stenger hyttene

– Det handler om å gi forutsigbarhet til medlemmene og å ta vår del av den nasjonale dugnaden, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, til Dagsavisen.

– Det er krevende å forholde seg til at ting kan endre seg i morgen. Det handler også om å redusere kostnader. Å handle inn store varelagre nå, ville vært uansvarlig, sier han.

Flere ubemannede DNT-hytter vil bli stengt, men ubemannede hytter i fjellet holdes åpne.

Bemannede hytter som ikke har en ubemannet del, vil ha en minimumsbemanning i tilfelle det dukker opp folk som trenger hjelp.

– Hyttene er i teorien stengt, man kan ikke booke plass, men noen vil stå åpne som en nødbu for å tilby et sikkerhetstilbud, sier Solvang og legger til:

– Det kan være folk som har startet på turer før dette skjedde.

Han forteller at det har vært veldig stille på fjellhyttene i helgen.

– Det virker som folk virkelig lytter til rådene som gis fra myndighetene.

Krevende situasjon

Solvang sier at de står overfor store utfordringer nå som hyttene mister store deler av inntekten.

– Det er en veldig krevende situasjon for veldig mange. Når man har planlagt å få inn inntekter i påsken og ukene vi har foran oss, og så ender med null inntekt, blir det et stort problem. Men vi er ikke alene om å ha det problemet, og nå håper vi folk er med oss og støtter opp om tilbudet videre.

Ber folk følge råd fra myndighetene

Han beskriver tiltaket de nå har gjort som trist, men nødvendig.

– Vi vil jo ha folk ut på tur, men nå oppfordrer vi folk til ikke å legge ut på langtur, men heller ta seg en tur i nærmiljøet.

I marka rundt Oslo var det i helgen mange som oppsøkte populære turmål. Det førte til at det ble folksomt mange steder.

DNT-sjefen understreker at folk selv må ta ansvar og sørge for at myndighetenes råd blir fulgt.

– Vi kan bare oppfordre til å ta smittevernrådene som kommer på alvor. Forholdsregler må folk ta selv og unngå at man blir gående som sild i tønne.