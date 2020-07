Fredag kom de norske inflasjonstallene. Fra juni 2019 til juni 2020 gikk konsumprisindeksen (KPI) opp 1,4 prosent, og den steg 0,2 prosent fra mai til juni 2020.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) økte med 0,4 prosent fra mai til juni. Tolvmånedersveksten var 3,1 prosent i juni 2020, opp 0,1 prosentpoeng fra mai 2020. Norges Bank hadde på forhånd anslått 3,2 prosent, mens DNBs analytikere spådde 3 prosent.

Når kjerneinflasjonen er over målet, ville det i en normalsituasjon vært naturlig å tenke at Norges Bank skulle sette opp renten, melder DNB Markets i en pressemelding. Det presiseres imidlertid at denne våren har vært annerledes – sett i lys av uroen i markedene som følge av koronaepidemien.

– Vi tror ikke Norges Bank vil reagere på den høye prisveksten, selv om kjerneinflasjonen nå er relativt høy i forhold til deres inflasjonsmål på 2 prosent, heter det i pressemeldingen.

– I tillegg har økonomien vært gjennom en aktivitetsstans som tilsier at lave renter behøves for å stimulere til aktivitet på kort sikt, står det videre.

I juni forble styringsrenten som forventet uendret på null prosent. Renten ble satt til 0 prosent for første gang i historien 7. mai, og allerede da varslet sentralbanksjefen at den kan bli værende på det nivået fram til 2023. Neste rentemøte er 20. august.