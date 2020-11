Saken er oppdatert

Wizz Air har engasjert en stor del av personalet gjennom det nederlandske firmaet Confair, skriver avisa.

Blant annet er pilotene er engasjert som selvstendig næringsdrivende. De har da selv ansvar for å betale skatt og sosiale kostnader som pensjon, forsikringer og sykepenger.

Pilotene får ifølge avisa betaling per flytime, noe som gir mellom 0 euro og 8.500 euro i måneden. I tillegg får besetningen i Norge dekket hotell og 50 euro i diettpenger daglig.

Sensitiv informasjon

Confair har rett til å si opp kontrakten med umiddelbar virkning uten advarsel på forhånd. En eventuell tvist skal løses gjennom voldgift i Nederland, og dermed i et lukket møte og uten ankemulighet, skriver DN.

Wizz Airs kommunikasjonssjef Andras Rado sier til DN at kontraktene har sensitiv informasjon og ikke vil bli delt eller imøtegått i detalj. Han vil ikke kommentere hvor mange med slike kontrakter som jobber her i landet i dag eller hvor mange som er direkteansatt i selskapet.

– Fordelingen i våre ansettelseskontrakter er å anse som kommersielt sensitiv informasjon, og derfor kan vi ikke dele slike detaljer, skriver Rado.

Hareide advarer Wizz Air

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tror Wizz Air vil få problemer med å beholde sin forretningsmodell hvis selskapet øker aktiviteten i Norge.

– Når det gjelder Wizz Air, så har de mulighet til å ha flytilbud i Norge. Men det vil nok være vanskeligere for det selskapet hvis de skal operere veldig mye på innenriks flyruter, sa Hareide i spontanspørretimen i Stortinget onsdag.

Ifølge ham må det ungarske lavprisselskapet forholde seg til norske lover og arbeidsvilkår på en helt annen måte hvis det begynner å fly mange innenriksruter i Norge.

– Wizz Air vil nok ha utfordringer med sin modell hvis de får en for stor innenlandsflyging.

Advarselen kom som svar på et spørsmål fra Arbeiderpartiets Sverre Myrli. Han viste til et oppslag i Dagens Næringsliv der det blant annet kommer fram at flygere i Wizz Air må dekke pensjon, forsikring og sykepenger selv, og at de kan miste jobben på dagen.

– Det er rett og slett sosial dumping. Slik vil vi ikke ha det i Norge, sa Myrli. (NTB)

