Dette tjener toppsjefene i Norges 100 største selskaper

Av: Yngvil Mortensen

Når dagen i dag er over, har den gjennomsnittlige topplederen i Norges 100 største selskaper tjent det som tilsvarer en hel årslønn for en vanlig ansatt. Derfor er 30. januar «Kaksedagen» i år.

Toppdirektørene i Norge hadde over 6,8 millioner kroner i gjennomsnittlig årslønn i 2018, viser oversikten FriFagbevegelse har lagd ved å hentet ut lønnstall fra årsregnskapene til alle de 100 største bedriftene i Norge.

Det er over tolv ganger mer enn den gjennomsnittlige årslønna i Norge. Vi har tatt ut tall for 2018 fordi bare et fåtall av selskapene hittil har lagt fram årsregnskap for fjoråret.

I 2018 var den gjennomsnittlige årslønna for alle ansatte i Norge 551.800 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dagslønna til konsernsjefene i de 100 selskapene var i gjennomsnitt 26.268 kroner.

Ti kvinner blant topp-100

I denne saken finne du 2018-lønna til konsernsjefene i Norges 100 største selskaper. Vi baserer lista på magasinet Kapitals verdivurdering.

Vi har gått gjennom 2018-regnskapene til alle de største selskapene, og tatt ut tallene for lønn og bonus, naturalytelser og sett på om sjefen har aksjer i selskapet som følge av sin stilling.

Ti av de 100 sjefene på lista er kvinner. I fjor var tolv av dem kvinner. I imidlertid har minst to av selskapene nå byttet ut sin mannlige toppleder med en kvinne. Kjerstin Braathen har tatt over roret i DNB og tidligere administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, er ny konsernsjef i Schibsted.

I 2016 var bare fem kvinner blant konsernsjefene på topp-100-lista.

Fat Cat day

I Storbritannia bruker den gjennomsnittlige konsernsjefen bare to arbeidsdager på å tjene inn snittlønna for vanlige arbeidstakere, ifølge fagforbundet PCS. Kaksedagen i Storbritannia – Fat Cat day – var 3. januar i år.

Tre selskaper oppga ikke lønn

Av de 100 selskapene har vi kun brukt lønnstall for 89. Vi har tatt elleve selskaper ut av beregningen.

Tre selskaper oppga ikke lønn for sine konsernsjefer i 2018. Det gjelder Nordea, SAS og det John Fredriksen-eide Seadrill, verdens største riggselskap.

Blant Norges rikeste

Åtte selskaper er tatt ut av beregningen vår fordi konsernsjefen også er tungt inne på eiersiden i selskapet. Noen av disse har tatt ut lønn på et par millioner, som er for smuler å regne i denne sammenhengen, andre bare en symbolsk sum.

Seks av konsernsjefene er blant Norges aller rikeste, ifølge Kapitals liste i 2019.

Norges 100 største selskaper:

1 Equinor

Eldar Sæthre

Lønn: 13.590.576

Naturalytelser: 584.890

Aksjer: 2.616.300

2 Norsk Hydro

Svein Richard Brandtzæg

Lønn: 8.417.000

Naturalytelser: 267.000

Aksjer: 593.000

3 Telenor

Sigve Brekke

Lønn: 9.774.000

Naturalytelser: 1.233.000

Aksjer: 1.430.000

4 Yara International

Svein Tore Holsether

Lønn: 8.158.109

Naturalytelser: 366.748

Aksjer: 2.025.639

5 Norgesgruppen

Runar Hollevik

Lønn: 10.249.799

Naturalytelser: 339.839

Aksjer: Nei

6 DNB

Rune Bjerke (nå avgått)

Lønn: 8.647.000

Naturalytelser: 385.000

Aksjer: Ja

7 Reitangruppen

Odd Reitan

Han er konsernsjef i og eier en tredel av selskapet. Er derfor tatt ut av beregningen vår.

Lønn: 2.200.000

Formue: 42 milliarder kroner

Er Norges tredje rikeste mann.

8 Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen

Lønn: 5.952.570

Naturalytelser: 196.054

Aksjer: Nei (heleid av staten)

9 Coop Norge

Geir Inge Stokke

Lønn: 6.602.000

Naturalytelser: 314.000

Aksjer: Nei (samvirke)

10 KLP

Sverre Thornes

Lønn: 3.188.000

Naturalytelser: 175.000

Aksjer: Nei

Har ikke bonusordning.

11 Orkla

Peter A. Ruzicka (nå avgått)

Lønn: 13.342.000

Naturalytelser: 335.000

Aksjer: 3.035.000

12 Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos (nå avgått)

Kjos er gründer i og var inntil i fjor konsernsjef i Norwegian Air Shuttle. Vi har tatt hans lønn ut av beregningen vår.

Lønn: 2.954.000

Formue: 1,7 milliarder kroner

13 Norsk Tipping

Åsne Havnelid

Lønn: 2.552.000

Naturalytelser: 13.000

Aksjer: Nei (heleid av staten)

14 Mowi (tidligere Marine Harvest)

Alf-Helge Aarskog (nå avgått)

Lønn: 21.204.086

Naturalytelser: 9.600

Aksjer: Ja

15 Storebrand

Odd Arild Grefstad

Lønn: 6.761.000

Naturalytelser: 194.000

Aksjer: Ja

16 Veidekke

Arne Giske

Lønn: 4.838.000

Naturalytelser: 319.000

Aksjer: Ja

17 Total E & P Norge

Pierre Roland Bang (nå avgått)

Lønn: 5.563.744

Aksjer: Ja

18 Atea

Steinar Sønstebø

Lønn: 6.862.000

Naturalytelser: 308.000

Aksjer: 0 (Var 17.630.000 i 2017)

19 Subsea 7 Norway

Jean Cahuzac (nå avgått)

Lønn: 20.337.750

Aksjer: Ja

20 Wallenius Wilhelmsen

Craig Jasienski

Lønn: 8.737.097

Naturalytelser: 1.529.398

21 Aker BP

Karl Johnny Hersvik

Lønn: 16.026.147

Naturalytelser: 24.405

Aksjer: Ja

22 ExxonMobil Exploration and Production

Jan Åge Hansen

Lønn: 3.187.000

Aksjer: Nei

23 Laco

Helge Singelstad

Lønn: 13.563.000

24 Gjensidige

Helge Leiro Baastad

Lønn: 6.213.000

Aksjer: 1.015.300

25 Norske Shell

Richard Denny

Lønn: 8.000.000

Aksjer: Ja

26 Aars

Sigurd Haavik

Lønn: 6.000.000

Aksjer: Ja

27 Elkem

Helge Aasen (nå avgått)

Lønn: 17.801.000

Naturalytelser: 146.000

Aksjer: 429.000

28 Aker Solutions

Luis Araujo

Lønn: 12.966.154

Naturalytelser: 1.856.004

Aksjer: Ja

29 ConocoPhillips Norge

Trond-Erik Johansen (nå avgått)

Lønn: 15.900.000

Naturalytelser: 3.400.000

30 Posten Norge

Tone Wille

Lønn: 5.368.488

Naturalytelser: 290.603

Aksjer: Nei (heleid av staten)

31 Nortura

Arne Kristian Kolberg (nå avgått)

Lønn: 3.037.000

Aksjer: Nei (samvirke)

32 Tine Gruppen

Hanne Refsholt

Lønn: 3.129.322

Naturalytelser: 140.761

Aksjer: Nei (samvirke)

33 Austevoll Seafood

Arne Møgster

Han er konsernsjef i Austevoll Seafood og medeier i selskapet. Vi har derfor tatt hans lønn ut av beregningen. Han er sønnen til en av selskapets gründere, Helge Møgster, som er Norges 44. rikeste med 5 milliarder i formue.

Lønn: 6.243.000

34 Nordea Bank Norge

Snorre Storset

Opplyser ikke om lønn.

35 Vår Energi (tidligere ENI Norge)

Philip D. Hemmens (nå avgått)

Lønn: 9.817.000

Aksjer: Ja

36 Lerøy Seafood Group

Henning Kolbjørn Beltestad

Lønn: 6.017.000

Naturalytelser: 16.000

Aksjer: Nei

37 DNV GL

Remi Eriksen

Lønn: 6.328.000

Naturalytelser: 905.000 (inkluderer utmerkelse for å ha jobbet 25 år i selskapet)

Aksjer: Nei

38 AF Gruppen

Morten Grongstad

Lønn: 8.361.000

Aksjer: 255.000

39 Schibsted

Rolv Erik Ryssdal (nå avgått)

Lønn: 6.112.000

Naturalytelser: 280.000

Aksjer: 3.712.000

40 Jotun

Morten Fon

Lønn: 6.729.000

41 Kvarv

Selskapet har ikke konsernsjef, men laksegründeren Gustav Witzøe er styreleder.

Lønn: 0

Formue: 30 milliarder kroner

42 Bertel O Steen

Bjørn Maarud

Lønn: 5.219.000

Naturalytelser: 489.000

Aksjer: Nei

43 Bama-Gruppen

Rune Flaen

Lønn: 7.755.000

Naturalytelser: 235.000

44 Stolt-Nielsen

Niels G. Stolt-Nielsen

Leder av og eier i familieselskapet Stolt-Nielsen. Er derfor tatt ut av beregningen vår.

Lønn: 0 kroner

Formue: 5,7 milliarder kroner

45 Lundin Norway

Kristin Ferøvik

Lønn: 14.984.000

Naturalytelser: 21.000

Aksjer: Selskapet har aksjeprogram for ansatte.

46 Felleskjøpet Agri

John Arne Ulvan

Lønn: 3.799.021

Aksjer: Nei (samvirke)

47 Vygruppen

Geir Isaksen (nå avgått)

Lønn: 5.188.000

Naturalytelser: 186.000

Aksjer: Nei (heleid av staten)

48 Sparebank 1 Gruppen

Turid Grotmoll

Lønn: 5.027.000

Naturalytelser: 179.000

Aksjer: Nei

Lønna er inkludert bonus for tidligere år. Bonusordningen er nå avsluttet.

49 Bane NOR

Gorm Frimannslund

Lønn: 2.849.000

Naturalytelser: 12.000

Aksjer: Nei (heleid av staten)

50 Skanska Norge

Ståle Rød

Lønn: 5.685.652

Aksjer: Alle ansatte får tilbud om å delta i aksjeprogram.

51 Kongsberg Gruppen

Geir Håøy

Lønn: 7.378.000

Naturalytelser: 315.000

Aksjer: 1.374.000

52 Kistefos

Bengt A. Rem

Lønn: 23.570.000

Aksjer: Nei

53 Ferd Holding

Morgen Borge

Lønn: 7.265.000

Naturalytelser: 266.000

54 OBOS

Daniel Kjørberg Siraj

Lønn: 4.431.000

Aksjer: Nei (samvirke)

55 O.N. Sunde

Alexander Sunde

Han er administrerende direktør og en av eierne i investeringsselskapet O.N. Sunde. Vi har derfor tatt ham ut av beregningen.

Han tok over topplederstillingen i selskapet etter sin far, Olav Nils Sunde, i 2015. Olav Nils Sunde er god for 9,5 milliarder kroner.

Lønn: 167.000

56 Wintershall Dea Norge

Hugo Dijkgraaf

Lønn: 5.621.354

Aksjer: Ja

57 Agder Energi

Tom Nysted

Lønn: 3.357.000

Naturalytelser: 138.000

Aksjer: Nei

58 OMV Norge

Knut Mauseth

Lønn: 4.522.000

Aksjer: Nei

59 Vinmonopolet

Hilde Britt Melbye

Lønn: 2.488.000

Naturalytelser: 204.000

Aksjer: Nei (heleid av staten)

60 Hæhre & Isachsen Gruppen (tidl. BetonmastHæhre)

Svein Hov Skjelle

Lønn: 6.050.000

61 EVRY

Per Hove (fra november 2018)

Lønn: 3.673.000

Aksjer: Ja

62 Norges Råfisklag

Svein Ove Haugland (fra august 2018)

Lønn: 1.881.000

Naturalytelser: 7000

Akser: Nei (samvirke)

63 Norske Skog

Lars P. Sperre (nå avgått)

Lønn: 9.230.000

Naturalytelser: 243. 000

Aksjer: Nei

64 St1 Norge

Mika Wiljanen

Lønn: 2.058.000

65 SAS Scandinavian Airlines Norge

Torbjørn Wist, finansdirektør i SAS er siden desember 2017 selskapets øverste representant i Norge. SAS oppgir ikke lønna hans.

66 Elkjøp Norge

Fredrik Tønnesen

Lønn: 2.890.000

Naturalytelser: 16.000

Aksjer: Ja

67 Apotek 1 Gruppen

Øyvind Winther

Lønn: 8.374.750

Naturalytelser: 122.826

Aksjer: Nei

68 Circle K Norge

Christoffer Sundby (nå avgått)

Lønn: 2.246.000

Naturalytelser: 253.000

Aksjer: Nei

69 Avinor

Dag Falk-Pedersen

Lønn: 2.840.958

Naturalytelser: 26.779

Aksjer: Nei (heldeid av staten)

70 Visma Group

Øystein Moan (nå avgått)

Lønn: 13.395.000

Naturalytelser: 160.000

71 Salmar

Olav-Andreas Ervik (nå avgått)

Lønn: 3.600.000

Aksjer: Ja

72 Canica

Nils Kloumann Selte

Lønn: 12.022.885

Aksjer: Nei

73 Olav Thon Gruppen

Dag Tangevald-Jensen

Lønn: 1.914.000

74 Moelven Industrier

Morten Kristiansen

Lønn: 4.918.300

Naturalytelser: 2592.00

Aksjer: Nei

75 Varner

Marius Varner er konsernsjef i Varner og eier en tredel av familieselskapet. Vi har derfor tatt hans lønn ut av beregningen.

Lønn: 5.085.000

Formue: 3,7 milliarder kroner

76 Strawberry Holding

Petter Stordalen er konsernsjef i familieselskapet Strawberry Holding.

Lønn: 0

Formue: 26 milliarder kroner

77 Kongsberg Automotive

Henning E. Jensen

Lønn: 10.797.950

Naturalytelser: 2.430.595

Aksjer: 539.705

78 G2 Ocean Holding

Rune Birkeland (nå avgått)

Lønn: 4.222.116

Naturalytelser: 122.000

79 Telia Norge

Abraham Foss

Lønn: 4.691.000

Naturalytelser: 416.000

Aksjer: Utvalgte ledende ansatte er deltakere i aksjeprogram.

80 Neptune Energy Norge

Anne Botne (fra 1.4.2018)

Lønn: 1.331.738

Naturalytelser: 90.020

Aksjer: Utvalgte ledende ansatte er deltakere i aksjeprogram.

81 Power International

Ronny Blomseth

Lønn: 5.970.000

Naturalytelser: 18.000

Aksjer: Ja

82 Lyse

Eimund Nygaard

Lønn: 2.525.000

Naturalytelser: 345.000

83 Seadrill

Anton Dibowitz

Selskapet oppga ikke lønna hans.

Aksjer: Ja.

84 Torghatten

Brynjar Forbergskog

Lønn: 2.920.000

Naturalytelser: 4.000

Aksjer: Nei

85 Norsk Medisinaldepot

Ros-Marie Grusén

Lønn: 10.724.000

Naturalytelser: 302.000

Aksjer: Nei

86 Cermaq Group

Geir Molvik

Lønn: 5.804.000

Naturalytelser: 206.000

87 Optimera

Asbjørn Vennebo

Lønn: 4.056.000

Naturalytelser: 1.129.000 (inkluderer aksjesparing)

Aksjer: Ja

88 Grieg Maturitas

Wenche Kjølås

Lønn: 2.763.000

Naturalytelser: 31.000

89 XXL

Fredrik Steenbuch

Lønn: 3.856.000

Naturalytelser: 121.000

Aksjer: Ja

90 DEA Norge

Jon Sandnes (fra 1.3.2018)

Lønn: 3.199.000

Naturalytelser: 316.000

91 Danske Bank

Trond Fredrik Mellingsæter

Lønn: 4.053.900

Naturalytelser: 214.300

Aksjer: Ja

92 Statnett

Auke Lont

Lønn: 3.051.146

Naturalytelser: 185.596

Aksjer: Nei (heleid av staten)

93 Crayon Group Holding

Torgrim Takle

Lønn: 4.057.000

Naturalytelser: 10.000

Aksjer: Ja

94 Santander Consumer Bank

Knut Øvernes

Lønn: 2.603.000

Naturalytelser: 497.000

Aksjer: 554.000

95 ABB

Steffen Waal

Lønn: 3.740.000

Naturalytelser: 340.000 (inkludert aksjeopsjonsprogram)

Aksjer: Ja

96 Tomra Systems

Stefan Ranstrand

Lønn: 7.969.250

Naturalytelser: 923.795

Aksjer: Ja

97 Leif Høegh & Co

Thor Jørgen Guttormsen

Lønn: 5.678.299

Naturalytelser: 32.540

98 Alliance Healthcare Norge

Margrethe Sunde

Lønn: 3.782.104

99 Ruter

Bernt Reitan Jenssen

Lønn: 2.073.137

Naturalytelser: 11.042

Aksjer: Nei (heleid av Oslo kommune)

100 Sparebank 1 SR Bank

Arne Austreid

Lønn: 4.441.000

Naturalytelser: 241.000

Aksjer: Ja

Slik er konsernsjefenes inntekt oppgitt i lista: