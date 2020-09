Dette sier Oslos nabokommuner til Høies munnbind-oppfordring

Av: Marie De Rosa og NTB

– Det gir ikke mening å gå på kollektivtransport i Bærum og vente med å ta på munnbind til du kommer til Oslos grense. Det vil også være vanskelig om arrangementer med over 50 deltakere, der man ikke skal sitte ned, blir flyttet fra Oslo til en nabokommune med akkurat de samme deltakerne, sa helseminister Bent Høie (H) på et pressemøte mandag kveld.

Rett i forkant hadde helseministeren hatt et digitalt møte med Oslo og 19 omkringliggende kommuner om tiltaksnivået.

På møtet ba Høie kommunene, som har mange innbyggere som jobber i Oslo, om å koordinere seg slik at de også kan innføre flere av tiltakene Oslo offentliggjorde tidligere mandag, skriver NTB.

Les også: Munnbindpåbudet: Kan bli aktuelt med bøter

– Klokt om man har mest mulig like regler

Mandag ble det nemlig klart at det fra klokken 12 tirsdag blir påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse.

Saken fortsetter under bildet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen mandag. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Samtidig innføres et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. I tillegg pålegges alle skjenkesteder å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Bent Høie sier at han på møtet mandag kveld fikk positive tilbakemeldinger fra kommunene rundt Oslo om at de raskt skal vurdere tiltakspakken i Oslo og innføre koordinerte tiltak.

På spørsmål fra NTB om det betyr at andre kommuner også bør vurdere å innføre munnbindpåbud, svarer Høie:

– Det ville være klokt om man har mest mulig like regler.

Høie sier at han ikke har satt noen tidsfrist for kommunene til å komme med nye tiltak.

Her kan du lese mer om de nye tiltakene i Oslo.

Bærum og Asker: Støtter tiltakene

Dagsavisen har vært i kontakt med en rekke av ordførerne i kommunene som deltok på møtet med Høie mandag kveld. Flere av dem stiller seg positive til å følge Oslos eksempel.

Det gjelder blant annet Høyre-kommunene Bærum og Asker.

– Bærum har mange innbyggere som jobber i hovedstaden, og mange som bor i Oslo jobber i Bærum. Så vi kan ikke tenke isolert. Høie har lagt Oslos tiltakspakke til grunn og bedt om tilslutning til den, og Bærum har signalisert at dette er gode tiltak som vi må kunne slutte oss til, med blant annet bruk av munnbind, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum kommune.

– Munnbind på kollektivtransport samt hjemmekontorløsninger er tiltak som har best effekt når vi koordinerer oss. Og disse støtter vi opp om, skriver ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune i en SMS.

Saken fortsetter under bildet.

Ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune. Foto: Lise Åserud/NTB

Les også: Erna Solberg vil ikke gjøre unntak for Sverige

– Vil helt klart følge opp pålegg om munnbind

Også Arbeiderparti-kommunen Nesodden slutter seg til munnbind-oppfordringen.

– Høie var tydelig på at det ville kunne ble noe ulik tilnærming i tiltakene i kommunene, utifra vurdering av egen smittesituasjon og nærhet til Oslo. Nesodden vil helt klart følge opp pålegg om munnbind. Dette har vi tidligere spilt inn som det viktigste tiltaket i tillegge til de generelle smittevernrådene, skriver ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden kommune i en SMS.

Saken fortsetter under bildet.

Ordfører Truls Wickholm (Ap) i Nesodden kommune. Foto: Vidar Ruud/NTB

Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) i Vestby forteller at Follo-kommunene skal møtes tirsdag for å diskutere de nye koronatiltakene i hovedstaden.

– Men det er klart at det vil ta seg dårlig ut å ta toget fra Vestby med munnbindet i lomma, og så måtte sette det på med en gang man krysser grensa til Oslo, sier Ludvigsen.

Les også: Over og ut for appen som skulle stoppe koronamsitte. Hva skjedde? (+)

Ikke tatt stilling enda

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H), Gran-ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) og Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) opplyser at deres kommuner skal diskutere tiltakene Oslo innførte mandag i løpet av de nærmeste dagene. Det samme skal Lillestrøm, forteller ordfører Jørgen Vik (Ap).

– Vi er positive til å bidra til å få smitten ned, skriver Vik i en SMS til Dagsavisen.

Heller ikke Gjerdrum kommune har rukket å ta stilling til om det skal innføres nye tiltak, opplyser ordfører Anders Østensen (Ap).

– Det er ikke alle forhold som er like i Oslo og Gjerdrum. Men vi vil være lojale og følge opp tiltak som anses nødvendige i regionen, skriver Østensen i en SMS.

Les også: Overlege advarer: – Viruset er ikke blitt mindre farlig (+)

Høie avviser at han gikk for langt

Bent Høie og Raymond Johansen var i helgen i klinsj om hvor inngripende tiltak Oslo bør innføre. Det gikk så langt som at helseministeren truet med å overstyre Oslo-byrådet dersom de ikke fulgte Helsedirektoratets anbefalinger.

På pressemøtet mandag kveld sa Bent Høie også at han stiller seg 100 prosent bak tiltakspakken Oslo-byrådet nå har kommet med, skriver NTB.

– Jeg vil takke byrådet for at de nå kommer med en samlet tiltakspakke som er god og tilstrekkelig for å håndtere smittesituasjonen nå, sa Høie.

Han sa samtidig at han ikke syntes at han gikk for lagt med sine trusler om å overstyre Oslo-byrådet.

– Det synes jeg ikke jeg har gjort, sa Høie.

Både ordfører Wickholm på Nesodden og ordfører Ludvigsen i Vestby sier at de synes Høie burde tatt dialogen med kommunene framfor i mediene.

– Det kan ikke være sånn at ordføreren i Vestby mener det ene, Høie noe annet og Raymond Johansen det tredje. Det blir vanskelig å forstå. Men jeg synes det landa bra, sier Ludvigsen til Dagsavisen.