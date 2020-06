Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Frp-leder Siv Jensen mener det ikke bare er å snakke om skattekutt. Det handler om prioriteringer. Nå røper hun overfor FriFagbevegelse at et av kravene ved høstens budsjettforhandlinger med regjeringen, blir kutt i bistandsbudsjettet.

– Vi er nødt til å snu alle steiner i forhold til budsjettet. Det er ikke slik at noe må være vernet for kutt. Kutt i bistand kommer til å stå på vår dagsorden når vi skal forhandle statsbudsjett til høsten. Det frigjør mye penger til mye fornuftige ting, sier Siv Jensen til FriFagbevegelse.

Les også: Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Livet etter korona

Utspillet kom under en paneldebatt i regi av NHO mandag ettermiddag. En av de 10 ambisjonene som NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterte, var 10 milliarder i skattelette hvert år i 10 år framover.

Det var da Siv Jensen mente at vi kan ikke bare snakke om store skattelettelser, men at et regnestykke må gå opp.

– Det handler om prioriteringer. Da vi forhandlet om statsbudsjettet var det eneste som sto hogd i stein at bistand skulle ha en prosent av budsjettet. Og ingen politikere stilte spørsmål om det. Så måtte statsrådene slåss om resten. Å kutte i bistanden løser selvfølgelig ikke alle problemer, sa Siv Jensen under paneldebatten.

Men det frigjør mye penger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ingen krise i kommunal sektor

Møtet ble arrangert på dagen 100 dager etter at korona-krisen satte inn og nærmest stengte Norge. NHO benyttet altså anledningen til å presentere 10 ambisjoner på vegne av Norge i framtida.

– Vi kan ikke diskutere skattekutt uten at vi også diskuterer de store pottene på statsbudsjettet. Det sitter også noen i Stortinget som gir inntrykk av at det er krise i kommunal sektor. Det er det ikke, sa Siv Jensen.

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med sin tidligere finansminister om at bistandsbudsjettet er for høyt.

– Jeg er opptatt av hva vi får ut av bistandsbudsjettet, hva som er effekten. For øvrig er det klart at vi som regjering styrer på en prosent av statsbudsjettet til bistand, sier Erna Solberg til FriFagbevegelse.

Hun bekrefter samtidig at det ikke er Høyres politikk å være låst til en prosent.

– Vi er opptatt av kvaliteten. Vi er for høy bistand, men kvaliteten på bistanden er avgjørende, poengterer hun.

Om skattetrykket skal ned, må det skje tilpasset økonomien i landet, sier statsministeren.

Les også: Sykepleiersjefen: – Det hadde nok ikke gått så bra med faren min, hadde ikke jeg vært sykepleier (Dagsavisen+)

Ambisjonsrike mål

I lys av dagens korona-krise er NHOs 10 ambisjoner svært ambisiøse, men realistiske ifølge sjeføkonom Øystein Dørum.

– Vi må skape verdier skal vi lykkes med god velferd i framtida, sier Øystein Dørum.

– Verdiskapningen må skje i privat sektor. Det skjer verdiskapning også i offentlig sektor, men det er en vesensforskjell. Privat sektor drives av eiers risiko, er konkurranseutsatt og bidrar til at aktørene hele tiden skjerper seg. Privat sektor løper fortere og tar i bruk ny teknologi, sier Øystein Dørum.

Også Erna Solberg mener framtidens utvikling må skje gjennom det private næringslivet.

– Flere må jobbe og flere må jobbe lenger enn i dag. Det må gjøres i privat sektor. Ikke fordi vi ikke er for offentlig sektor, men fordi det er private som er finansieringsgrunnlaget for velferden vår, sa Erna Solberg i paneldebatten. (FriFagbevegelse)