Da regjeringen presenterte den nye økonomiske krisepakken fredag, la statsminister Erna Solberg (H) fram tre ulike scenarioer for hvordan koronapandemien kan utvikle seg videre.

– Poenget med disse scenarioene er å vise at vi ikke bare kan legge én strategi for hvordan vi skal komme ut av denne krisen. Situasjonen endrer seg hele tiden, og det gjør også at behovet for økonomiske tiltak vil endre seg, sier Solberg.

1) Flere vaksiner

I det mest optimistiske scenarioet vil det være flere vaksiner som godkjennes, og tilbudet fra produsentene økes.

– Det vil igjen kunne føre til at alle i risikogruppene får tilbud om vaksine til påske, og resten av den voksne befolkningen får tilbud om vaksine før sommeren, sier Solberg.

I dette scenarioet holdes muterte varianter av viruset under kontroll, og vaksinene virker positivt på infeksjon og smittsomhet.

– Utviklingen er lovende i hele Europa, og i beste fall kan de fleste smitteverntiltak avvikles før sommeren, sier Solberg.

2) Muterte varianter får fotfeste

I mellomscenarioet vil det være vaksineleveranser som blir forsinket. Det medfører at risikogruppene får tilbud om vaksine før sommeren og resten av den voksne befolkningen før årsskiftet.

Samtidig får muterte varianter av viruset fotfeste, men de holdes under kontroll gjennom testing og smittesporing.

– Noen av smitteverntiltakene kan avvikles fra i sommer, men mange må beholdes utover høsten. Alle smitteverntiltak vil kunne avvikles ved årsskiftet, med noen unntak, sier Solberg.

3) Oppslutningen om smitteverntiltakene synker

I det mest pessimistiske scenarioet klarer man ikke å få vaksinert mange nok til at det er mulig å avvikle smitteverntiltakene i løpet av året. Det kan enten være fordi produsentene ikke klarer å levere nok vaksiner eller fordi nye virusvarianter gjør vaksinene ineffektive.

– Da kan vi oppleve at folks oppslutning om smitteverntiltakene synker. Kommuner og sykehus kommer under et stort press, og det blir nødvendig med nye, omfattende tiltak regionalt eller nasjonalt, sier Solberg.

Hun sier at hun forstår at bransjer vil ha mer forutsigbarhet i denne situasjonen.

– Men situasjonen er uforutsigbar, og derfor har vi utviklet fleksible verktøy som kan tilpasses utviklingen, sier statsministeren.

