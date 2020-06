– Jeg har møtt opp i dag for å stå opp mot rasisme. Det er viktig å si til verden at vi trenger en forandring, forteller Ridhaa Saluum.

– Det er viktig å vise at vi støtter de i USA. Men rasisme er et problem i Norge også.

Det har Saluum selv opplevd.

– Men det er skjult. De tør ikke si meningen sin, men de uttrykker seg rasisistisk, forklarer hun.

– For eksempel kan de formulere seg med «ikke for å være rasistisk, men…». De prøver å ikke si det som en rasistisk kommentar. Men så er det jo det.

En av de oppmøtte under dagens demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Gina Grieg Riisnæs

Tusenvis av demonstranter

Saluum er en av flere tusen demonstranter møtte opp på dagens demonstrasjon «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» utenfor Stortinget i Oslo. Ifølge en politikilde deltok mellom 12.000-15.000 mennesker, skriver Dagbladet.

Hundrevis av mennesker møtte opp ved Eidsvolls plass i god tid før demonstrasjonen offisielt startet klokken 17. Da ble 8 minutter og 49 sekunders stillhet holdt til minne for George Floyd. Stillheten markerte hvor lenge Floyd ble holdt nede av en politimann i Minneapolis, før han døde av skadene.

Etter dødsfallet har en rekke demonstrasjoner funnet sted i USA. De siste dagene har de spredd seg til Europa. I dag sto Oslo og Bergen for tur.

Dét er flere av de oppmøtte Dagsavisen snakker med, glade for.

Flere tusen mennesker møtte opp utenfor Stortinget. Like før demonstrasjonen fant sted opphevet politiet grensen om en meters nærkontakt. Både antibac og munnbind ble delt ut til de oppmøtte. Foto: Gina Grieg Riisnæs

– Mye kjærlighet

– Jeg er her for å vise kjærlighet. Stillhet er bedrageri, sier Najmar Omar (20).

Venninnen Valona Kuchi (20) nikker samtykkende.

– Dette handler om å være aktiv i noe du står for. Ikke bare si det med ord, men vise det. Og det ser vi her i dag med flere tusen mennesker som faktisk står for det de sier, sier Kuchi.

– Det er ikke bare USA som ønsker endring. Det er flere land i Europa som også vil det samme. Det lever mørkhudede overalt. Det er trist å se hvordan noen av de blir behandlet. Så det er viktig å vise støtten her fra Norge, fortsetter Omar.

Kuchi opplever at dagens demonstrasjon skiller seg ut fra tidligere protester hun har deltatt på i hovedstaden.

– Det har vært en annerledes stemning. Folk oppfører seg annerledes. Folk dytter ikke, og spør om de kan komme forbi i folkemengden. Det er bare mye kjærlighet her i dag.

Mental rasisme

Det er «Fall» enig i. Han deltar også på dagens demonstrasjon, men ønsker å være anonym.

– Alt har vært veldig fredelig. Det takker vi alle for. Det har vært veldig god stemning. Og dette sier jeg til alle i Norge: Stå på. Sammen kan vi slåss mot dette her.

I likhet med Saluum opplever han at rasisme er et stort problem også her i Norge.

– Alle opplever det. I USA kan svarte bli skutt av politiet. Jeg har ikke opplevd fysisk rasisme. Men mentalt. Du må stoppes, fortsetter han, og avslutter:

– Vi må stå sammen mot dette her. Vi må bli bedre. Det sier jeg uansett hvor du er fra. Det er tid for å komme sammen. Dette er et skrik for rettferdighet.

Demonstranter tok til gatene allerede klokken fire fredag ettermiddag. Klokken syv begynte folkemengden å tynne seg ut, men flere holdt det gående med musikk og dans. Foto: Gina Grieg Riisnæs