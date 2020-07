Det danske forsvaret bekrefter at F-16-fly eskorterte Ryanair-flyet som landet på Gardermoen

Passasjerene er nå på vei fra området i busser, bekrefter politiet.

Flere danske jagerfly av typen F-16 fløy nordover i særdeles stor fart fredag formiddag, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau. Ifølge NRK ble jagerflyene sendt for å følge det aktuelle passasjerflyet.

F-16-fly fra @forsvaretdk har assisteret i forbindelse med en bombetrussel på et Ryanair fly, der fløj fra Stansted til Oslo. De danske F-16-fly er landet i Norge for at tanke, inden de flyver retur til Danmark. #værdatkæmpefor #dkforsvar