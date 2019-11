Samme dag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om trygdeskandalen i Stortinget.

Saken fikk fredag en ny omdreining da det ble klart at Jørn Sigurd Maurud, som samme dag tok over som riksadvokat, ikke kan jobbe med saken fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap).

– Min samboer, Hanne Bjurstrøm, var arbeidsminister fra 20. oktober 2009 til 20. september 2012, og i den egenskap ansvarlig statsråd da forskrift 22. juni 2012 nr. 585 ble gitt, skriver Maurud i et brev til Justisdepartementet.

Det var altså Bjurstrøm som var ansvarlig for å innføre den nye EØS-forskriften i 2012, som Norge har misforstått.

– Vi har vurdert at han var inhabil. Vi gjør alt for å rydde opp og har mange gode kandidater som kan være setteriksadvokat. Vi har ikke rukket å spørre noen i dag, sier Kallmyr til VG.

Justisministeren understreker at Nav-saken er en sak departementet ikke visste noe om.

– Det dreier seg om en kollektiv svikt, en svikt i alle ledd. Dette må gjennomgås grundig i en ekstern gransking så vi får se oss selv i kortene og det må noen andre gjøre, sier justisministeren.

Justisminister Jøran Kallemyr (Frp) ville fredag ikke si når en setteriksadvokat er på plass, men alt tyder på en avklaring før tirsdag. Her er han fotografert sammen med Jørn Sigurd Maurud (til venstre) som fredag ble utnevnt til ny riksadvokat. Samme dag ble det kjent at han er inhabil og at statsråden dermed må finne en setteriksadvokat. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix