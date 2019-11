Demonstrerer mot homoterapi: – Vi har en statsminister som er for feig

– Det har ikke blitt gitt noen klar beskjed om homoterapi blir forbudt eller ikke. Og mange av de folka som driver homoterapi får statsstøtte, som rett og slett går med til å ødelegge unge liv, sier Vidar Kjær

Han er en av mange som møtte opp utenfor Stortinget torsdag kveld for å demonstrere mot homoterapi. Debatten om såkalt konverteringsterapi har pågått siden Morten Hegseth og VGs nettserie om temaet ble sluppet.

– Begge vi to har fedre som har sagt til oss at vi ikke har lov til å være den vi er.

Med «begge» refererer han til Karsten Marcussen, de har møtt opp på demonstrasjonen sammen. Marcussen er forøvrig er Norges første åpent homofile rapper under artistnavnet «Big Daddy Karsten». Det til tross for at han har vokst opp midt i bilbebeltet.

– Den religiøse gråværsskyen som henger over den delen av landet er tung uansett om du har blitt tilbudt homoterapi eller ikke. Du føler på den holdningen som er rundt deg, at homofili er galt, at det er ikke noe du skal være, sier han.

Les også: Rapperen som endelig sto fram

– Du er hetero, du er hetero, du er hetero

– Jeg tror det at ved å tvile på om man skal forby dette i Norge er med på å bygge opp under den holdningen. Norge er nødt til å ta et standpunkt som veldig mange land i det vestlige Europa har gjort nå, og bare si at det her er ikke greit, sier Marcussen.

– Har de holdningene dere har vært omgitt av fått dere til å tenke at dere burde blitt «kurert»?

– Nei, men jeg har tenkt at jeg har vært mindre verdt, sier Kjær.

– Jeg prøvde i veldig mange år å overbevise meg selv om at jeg var hetero. Jeg liksom dreiv gjentatte ganger og fortalte meg sjøl: du er hetero, du er hetero, du er hetero. Men det hindret jo ikke at jeg så på homseporno og skammet meg etterpå, sier Marcussen.

Les også: Homoterapi-TV: – Mye grining måtte klippes ut

– Forstår at dette er gærent

Demonstrasjonen ble arrangert av organisasjonen FRI, med programleder Morten Hegseth Riiber og Ap-politiker Anette Trettebergstuen blant appellantene.

– Det er et grovt overtramp å prøve å forandre noe så sentralt i et menneskets liv som seksualiteten. Det er ganske lenge siden at verdens helseorganisasjon fjernet det å være homofil fra registrene sine for sykdom, så da er det rart at vi gir statsstøtte til organisasjoner som skal kurere oss som om vi var sjuke, sier han.

Men verken Kjær eller Marcussen har tro på at budskapet kommer til å trenge inn hos sine meningsmotstandere.

– Ikke med den regjeringa som vi har i dag. Erna tror jeg bare kommer til å utrede for å berolige alle sider i sin regjering, og så skjer det ikke noe. Men jeg håper jo at opposisjonen får med seg venstre for å kunne stemme for et forbud, sier Kjær.

– Mitt inntrykk er at vi har en statsminister som er for feig og som rett og slett klamrer seg til regjeringsmakta ved å prøve å stryke KrF litt langs kinnet. Men jeg tror Erna er såpass oppegående at hun forstår at det er gærent, sier Marcussen.

Les også: Ap: Ropstad tar feil når han sier homoterapi er forbudt

– Truer trosfriheten

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan er blant dem som er skeptiske til et forbud. Han advarer mot det han mener er å begå overgrep mot konservative gruppers trosfrihet i spørsmålet om såkalt «homoterapi».

– Et forbud mot konverteringsterapi vil føre til svært krevende avgrensninger, og vil kunne true selve trosfriheten i landet vårt, sier han.

Grøvan tilhører flertallet i KrFs stortingsgruppe som har satt foten ned for å utrede et forbud mot den omstridte terapien.

– Dersom man skal ha statlig godkjenning for hvilke tema man kan snakke om og be for, vil det være et kraftig inngrep i trossamfunnenes rom. Det opplever jeg som et kraftig overtramp, sier Hans Fredrik Grøvan til Dagen.



Vidar Kjær og Karsten Marcussen. Foto: Emilie Gamst

Marcussen sliter med å se Grøvans poeng.

– Vi skal ikke hindre folk i å mene at homofili er syndig. Vi skal ikke ta fra folk meningene sine. Vi skal ikke ta fra noen trosfriheten. Det handler om at du skal ikke få aktivt gå inn og prøve å endre noens seksualitet. Fordi det er traumatiserende og kan ende med at folk prøver å ta livet sitt, eller blir ødelagt for livet, sier han.

Les også: Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi – uenighet i KrF

Les også: KrF-topp: Homoterapi-forbud truer trosfriheten