Demonstranter krever at regjeringen henter flyktningbarn i Hellas

Med 6.00 bilder av barnesko og plakater av folk som støtter oppropet, møtte en håndfull demonstranter opp på plenen foran Stortinget tirsdag morgen.

Demonstrantene, med tidligere frivillige som initiativtakere, krevde at regjeringen nå takker ja til Tysklands invitasjon til å bidra med å evakuere de mest sårbare barna fra Moria-leiren i Hellas.

Saken skulle egentlig vært behandlet i Stortinget tirsdag, men er utsatt mens EU-landene jobber med å finne en felles løsning.

– Vi er bekymret for at det blir for lite og for sent, derfor er vi her, sier barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk til NTB.

91 kommuner har vedtatt at de støtter oppropet om å hjelpe barna vekk fra Moria. Halvparten av dem har ifølge Brubakk sagt at de har kompetanse og kapasitet til å ta imot barna.

– Det betyr at det er rom for et ganske betydelig antall barn, og det bør inn i politikernes vurderinger sier hun.

Demonstrantene har hatt gjentatte markeringer både ute og på nett de siste månedene.

– Jeg tenker daglig på barn jeg har møtt som ikke har tid til den sendrektigheten vi ser. Vi krever handling, og vi gir oss ikke før barna er i trygghet.

