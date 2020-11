I undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion, svarer nemlig kun 3 prosent av de over 60 at det går dårligere nå enn før pandemien. Blant personer under 30 år svarer derimot 15 prosent det samme.

Tallene viser dessuten at det er flere unge som har hatt det dårlig den siste tiden, 5 prosentpoeng flere enn snittet gjennom pandemien. For de eldre er de nyeste tallene identiske med snittet.

Oppfattelsen blant folk flest er derimot en annen. Undersøkelsen, der 8.729 nordmenn har deltatt, viser nemlig at 48 prosent tror eldre har det dårlig for tiden. 21 prosent tror de har det bra. På tilsvarende spørsmål om de under 30 svarer 35 prosent at de tror de har det dårlig, mens like mange tror de har det bra.

– Annenhver nordmann tror at de eldre har det dårlig for tiden, mens én av tre tror det samme om de yngre. Likevel har nok de yngre, mer enn de eldre, fått livene sine snudd på hodet under pandemien, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

