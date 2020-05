Av Fri fagbevegelse-Frode Rønning

Norge opplever den verste masse-arbeidsløsheten siden 1930-tallet. Nav strever nå med å behandle alle søknadene om dagpenger fra permitterte og ordinære arbeidsløse.

Så langt i år har Nav mottatt tre ganger så mange søknader om dagpenger som i hele 2019. Og fortsatt kommer det over 10.000 søknader per uke.

Nav opplyser nå at det vil være unormalt lang saksbehandlingstid for søknader om dagpenger fram til slutten av juli.

– Vi forventer å være à jour i slutten av juli. Det betyr at vi fra august forventer at saksbehandlingstiden vil ligge på mellom 25 og 30 dager, opplyser Direktør for NAV Arbeid og ytelser, Ellen Chr. Christiansen, i en epost til FriFagbevegelse.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Forskudd på dagpenger

Det betyr at søkere om dagpenger må regne med lang saksbehandlingstid i 2,5 måneder framover.

Nav har derfor opprettet en ordning der man kan søke om forskudd på dagpenger.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

En halv million

Nav opplyser at det har kommet inn 470.000 søknader om dagpenger hittil i 2020.

Så langt i år har Nav behandlet 166.500 søknader om dagpenger.

Nav vil ikke svare på spørsmålet om hvor mange ubehandlede søknader om ligger i køa. En del av søkerne er tilbake i jobb igjen.

Les også: Her er viruset nesten utryddet – hvorfor har landet lykkes?

1. august

Fra 1. august forventer Nav å ha normal saksbehandlingstid på søknader om dagpenger.

For at Nav skal klare å komme a jour innen 1. august, må to ting skje:

• Antall søknader om dagpenger må ikke øke mer enn Nav venter.

• Nav må få gjennomført planer de har lagt for effektiv saksbehandling.

Fakta om søknader

Nav opplyser følgende om antall søknader i 2020:

• Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 472.800 søknader om dagpenger. Det er nesten tre ganger så mange søknader som i hele 2019, da Nav fikk 160.500 søknader.

• I 2020 har nav så langt behandlet 166.500 søknader om dagpenger. Til sammenligning behandlet Nav 157.000 søknader i hele 2019.

• Bare de siste fire ukene (ukene 16, 17, 18 og 19) har Nav i snitt behandlet 21.600 søknader hver uke.