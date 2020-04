– Vi er i en situasjon hvor vi har fått inn vanvittig mange søknader om dagpenger. Det er en enorm mengde, sier Ellen Chr. Christiansen, direktør i Nav arbeid og ytelser.

Totalt har det nå kommet inn over 400.000 søknader om dagpenger.

– Det er mer enn det dobbelte av det vi fikk inn i hele fjor, sier Christiansen.

Nav har fram til nå ikke sagt noe om hvor lang saksbehandlingstida for dagpenger vil være. Det er fortsatt en del avklaringer som må gjøres.

Nav har for eksempel ennå ikke begynt å behandle dagpengesøknader fra personer som er delvis permittert.

De første ukene etter at regjeringen iverksatte de kraftigste tiltakene for å stoppe smittespredningen, fikk ikke Nav behandlet noen saker fordi saksbehandlingssystemet måtte tilpasses det nye regelverket. Det måtte også gjøres juridiske avklaringer.

Det ble også raskt klart at Nav måtte flytte mange ansatte fra andre avdelinger over til dagpengeavdelingen. Christiansen forteller at det vanligvis er 200 personer som jobber med dagpengesaker.

– Nå har vi omtrent doblet antallet personer. I tillegg har vi 70 personer som er under opplæring, og det kommer inn ytterligere 70 personer i mai.

– Dagpenger er en relativt komplisert ytelse. Opplæringen tar derfor noe tid, sier Christiansen.

Behandler 3.000 saker i uka

Ifølge Christiansen har medarbeiderne strukket seg langt for å få unna flest mulig saker. Mange har jobbet svært lange dager.

– Vi behandler nå godt over 3.000 saker hver dag. Vi behandler seks ganger så mange saker per dag sammenlignet med i fjor.

Nav håper nå at de skal være à jour med sakene i slutten av juli. Fra august mener de derfor at det vil være en normal saksbehandlingstid av dagpenger, det vil si 25 til 30 dager.

Folk som har søkt om dagpenger hos Nav, må derfor fortsatt belage seg på at det kan ta svært lang tid før de får sin søknad behandlet.

– For noen vil det være snakk om måneder før vi kommer à jour med sakene. Vi prioriterer nå dem som er helt uten jobb og har mistet inntekten, sier Christiansen og legger til:

– Vi skjønner at dette er en situasjon som er ganske vanskelig for veldig mange mennesker. Saksbehandlerne er opptatt av å gjøre sitt ytterste og vi leter hele tida etter forenklinger slik at behandlingen av saker kan skje enda raskere.

Oppfordrer folk til å søke forskudd

Med den voldsomme økningen i antallet dagpengesøknader, innså Nav-ledelsen raskt at de ikke ville greie å behandle søknadene innen rimelig tid.

Regjeringen bestemte derfor at det skulle innføres en ordning for å utbetale forskudd på dagpenger. Denne ordningen var på plass før påske.

Christiansen i Nav oppfordrer folk til å bruke ordningen. Forskuddet utbetales så fort Nav har mottatt søknaden, men forskuddet er ingen bekreftelse på at man har rett til dagpenger, understreker Nav på sine hjemmesider.