De nordiske folkekirkene saksøker staten

– Stevningen er levert til Oslo tingrett, bekrefter advokat Frode Sulland i en epost til Vårt Land.

Han representerer de nordiske folkekirkene (svenske, finske og islandske) som krever å få etterbetalt statsstøtte for årene 2017 til 2019.

Barne- og familiedepartementet avviste i slutten av januar i år folkekirkenes grunnlag for søksmålsvarselet. Folkekirkene fremmer ikke et konkret beløp.

– Vi nøyer oss med å gjenta Sivilombudsmannens krav om at vi skal få tilbakebetalt tilskuddene som ikke er utbetalt siden avgjørelsen, uttaler Per Anders Sandgren, sogneprest i Svenska kyrkan i Norge, til Vårt Land.

Les også: – Vi har altfor lenge hatt en innelukket skolegård som gir en fengselsaktig følelse (Dagsavisen+)

Bakgrunnen for kravet er at folkekirkene tidligere, etter avtale med staten, har fått lov til å bruke medlemsregistrene fra sine hjemland, slik at de kunne overføre medlemskap når en finne, islending eller svenske flyttet til Norge. Disse medlemmene fikk de så statsstøtte for.

I 2015 vedtok imidlertid Kulturdepartementet at ordningen skulle endres. Siden 2016 har de nordiske folkekirkene i stedet vært nødt til å innhente et aktivt samtykke fra hvert enkelt innflyttet medlem for å motta statsstøtte for dem. Dette har først til en betydelig reduksjon i statsstøtten.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.