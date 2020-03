De mest dramatiske grep i fredstid skal bremse koronaepidemien

– I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset, sa Solberg på pressekonferansen torsdag ettermiddag.

Alle enkeltintervjuer var avlyst på grunn av smittefare, og stolene var satt opp med en meters avstand. Slik blir det i Norge fremover:

Alle skoler og læresteder stenges. Alle som har vært utenlands, må i karantene, unntatt de som har vært i andre nordiske land. Ingen i helsevesenet får reise utenlands i det hele tatt. Alle utesteder må kunne sørge for en meter mellom besøkende, det samme gjelder for arbeidsplasser som fortsatt holdes åpne.

– Dette er noen av de aller sterkeste verktøyene vi har i verktøykassen, sa en alvorstynget helseminister Bent Høie (H).

Solidaritet

Som Solberg igjen understreker, viruset smitter når mennesker er tett på hverandre.

– Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

Besteforeldre skal ikke passe barnebarn som må være hjemme. Folk som har kritiske funksjoner i samfunnet, for eksempel innen helsevesenet, skal få hjelp til barnepass.

Stille smitte

Folkehelseinstituttet ser signaler på at det foregår stille smitte i befolkningen, men vet ikke hvor langt den har kommet.

– Vi håper og har indikasjoner på at smitten kan være i en tidlig fase. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet som vi ikke kjenner til, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

– Vi kommer til å oppdage flere personer som er smittet i Norge, uten at det er knyttet til reisevirksomhet, slår hun fast.

Helsemyndighetenes mål er fortsatt å utsette og forsøke å stanse smitten.

– Vis sinnsro, dropp hamstring

I butikkene begynner hyllene å bli tomme. Folk hamstrer over hele landet, men myndighetene understreker at det ikke skal være nødvendig. Erna Solberg sier dessuten at det er usolidarisk å hamstre.

– Jeg tror vi skal vise den norske sinnsroen litt nå i møte med dette, og ikke skape en litt vanskelig situasjon for andre. Det er varer på lager, vi kommer ikke til å gå tomme, forsikrer Solberg.

Påskeferie med yatzy

I en toukersperiode bes folk om å jobbe hjemmefra hvis det i det hele tatt er mulig, og alle reiser som ikke er helt nødvendige, må droppes.

Trolig vil perioden bli forlenget, og mye tyder derfor på at påskeferien går fløyten for mange som hadde reiseplaner.

Det blir dessuten forbudt med kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrett både innen- og utendørs. Svømmehaller og treningssentre stenges, det samme gjelder frisører og velværesalonger. Det ser ut til at kortspill og yatzy må tas fram igjen, og kosen må man ta hjemme i sofakroken.