Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

190 ansatte ble oppsagt da japanske Takeda Nycomed la ned legemiddelproduksjonen i Elverum i 2014. De ansatte kjøpte selv aksjer og bidro til at produksjonen kunne tas opp igjen med ny eier og nytt navn året etter.

Tar du nesespray eller får øynene dryppet, er det stor sjanse for at det er Curida som har produsert legemiddelet.

Seks år senere har 50 ansatte blitt til 100 og målet er å komme tilbake med like mange ansatte som da produksjonen opprinnelig ble lagt ned.

«Alle» kjøpte

Det var ingen vanskelig avgjørelse å ta da de ansatte samlet seg på lageret i industrilokalet og ideen ble unnfanget.

– Det var ikke mange som ikke kjøpte aksjer, sier Bodil Hanssen. Hun er tillitsvalgt for medlemmene i Industri Energi.

– Vi er fortsatt oppe og går, så det var jo lurt, legger hun til.

– Det sikret arbeidsplassen. Det er viktig å ha en jobb å gå til. – Vi hadde mange som jobbet 50 prosent. Det var ikke mange jobbene til dem. Mange så svart på det. Uten utdannelse er det vanskelig å få noe annet. Det er ikke mange arbeidsplasser rundt her, sier Bodil Hanssen.

Det var folk som satt å gråt da de fikk beskjed om at Nycomed stengte fabrikkdørene. Fabrikken gikk godt – men den japanske eieren prioriterte fabrikker i andre land. På fagspråket: De var mer ute etter synergier.

– Det var god lønnsomhet, prikkfritt anlegg, men eieren ville rett og slett ha større synergieffekt, bekrefter styreleder i Curida, Per Thoresen.

Men tanken om å slippe 40 års erfaring med avansert legemiddelproduksjon gjorde at man altså ville forsøke å starte på nytt.

– Dere mistet jobben og satset sparepengene. De ansatte var helt sentrale da vi startet Curida. Det var tøft gjort, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør til FriFagbevegelse.

Avtaler til 800 mill.

De ansatte er fortsatt største eier i selskapet, men har senere fått med seg flere investorer som Stein Erik Hagens Canica AS, Klaveness Marine AS og Investinor. Også Stokke Industri AS har gått inn på eiersiden.

Curida har nå lagt gullegget med nye produksjons-og utviklingsavtaler verdt 800 millioner kroner med internasjonale legemiddelselskaper. Dette kan føre til 50 nye arbeidsplasser innen 2023.

– Intet mindre enn fantastisk, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som besøkte fabrikken i Elverum sist fredag.

Håpet er å få litt drahjelp fra myndighetene. Ikke i form av penger, men som kunde i form av oppbygging av et lager som kan fungere som medisinberedskap. Hittil er dette bare på utredningsstadiet. Men både styreleder Per Thoresen og daglig leder Leif Rune Skymoen håper det kan skje en fortgang i denne prosessen.

Bedriften tjener ikke penger ennå. Men er på god vei.

– Vi har det samme målet. Det er å trygge arbeidsplassene. Hvis vi nå kan få myndighetene som kunder, så vil det være med å trygge arbeidsplassene. Dette er et så stort potensial, mener Per Thoresen.