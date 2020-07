Tilsvarende mener kun en av sju at myndighetenes tiltak er for strenge. Det kommer fram i undersøkelsen Norsk koronamonitor fra Opinion, der 12.000 nordmenn har deltatt.

– Selv om årets sommerferie ikke ble helt som vanlig, og vi har opplevd måneder med koronatilværelse, inkludert de strengeste tiltakene i Norge etter krigen, så er grensen ikke nådd for folk flest, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flertallet, som utgjør 60 prosent, er uenig i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares. 25 prosent svarer verken eller, mens 15 prosent er enig i påstanden.

Andelen i befolkningen som mener påkjenningen er blitt for stor, har falt med 7 prosentpoeng fra juni, ifølge undersøkelsen. Uansett alder og geografi mener et solid flertall at tiltakene kan forsvares.

– Nordmenn har hele veien vist stor tillit til og forståelse for koronatiltakene. I sommer har nok mange merket seg at viruset er på fremmarsj i store deler av verden og at flere land på ny stenger ned. Følgelig har vi kanskje lite å klage over her i Norge, sier Clausen.