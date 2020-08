De eldste tar sluttpakke for at de yngste skal ha arbeid: – Gunnar (65) har vært min mentor

AV: Tonje Paulsen Solem / Magasinet for Industri Energi

12 operatører over 62 år fikk tilbud om sluttpakke da bedriften Ferroglobe Mangan i Mo i Rana måtte kutte kostnader. 11 har hittil takket ja, og de fleste av disse har hatt sin siste arbeidsdag i juni.

– De yngste er takknemlig for å fortsatt ha en jobb. Vi trives jo og vil være her og synes at det er en bra bedrift å arbeide i, sier Røbergeng som startet som lærling ved bedriften i 2014.

Bedriften slet med dårlige priser i markedet og måtte permittere de rundt 90 ansatte ved bedriften i oktober i fjor. I mars startet bedriften opp en av ovnene igjen, men de så seg likevel nødt til å kutte kostnader.

– Jeg var blant dem som sto på lista med lavest ansiennitet, men jeg var jo nestleder i klubben så det spørs om vi hadde funnet en løsning, sier han.

Bedriften i Mo i Rana produserer manganlegeringer i to smelteovner med en kapasitet på 125.000 tonn i året. Industri Energi organiserer nesten alle operatørene på verket.

Solidarisk løsning

Kildal forhandlet selv fram et tilbud om sluttpakke til de ved bedriften som er over 62 år. Gitt omstendigheten mente han at det var mest riktig.

– Jeg har jo tross alt min pensjon, forteller han.

Operatørene som er over 62 år, fikk tilbud om en sluttpakke på seks måneder lønn pluss feriepenger utbetalt i sluttpakke.

– Man har gjerne lyst til å bestemme selv når man skal gå av med pensjon. Men nå tror jeg de fleste som har takket ja, ser at det kanskje ikke blir så ille og har slått seg til ro med det, mener Kildal.

Ferroglobe Mangan Norge ligger i en av landets største industriparker i Mo i Rana. Snittalderen har gått betraktelig ned som følge av sluttpakkene.

– Du kan jo jobben, men du er jo ikke utlært etter å ha jobbet her i seks år. Erfaringsmessig har det vært fint å ha de som har vært her i mange år. Det blir rart å ikke kunne spørre dem om tips og triks, forteller Røbergeng.

OVERTAR: Kurt Robin Røbergeng har overtatt stolen på fagforeningskontoret. Arbeidsmiljøloven ligger klar og Gunnar Andreas Kildal kommer til å være tilgjengelig på telefon.

Mister mentoren

Røbergeng har vært tidligere vært ungdomstillitsvalgt og senere også nestleder i Polarsirkelen Kjemiske Fagforening, som er den lokale Industri Energi-klubben. Nå er han konstituert hovedtillitsvalgt etter at Kildal har gått av.

– Gunnar har vært min mentor. Han har vist meg mye, og han har sterk kunnskap om lover og regler og forbundet. Det har alltid vært ham som jeg har gått til. Nå blir det en ny hverdag, sier han.

Røbergeng ser fram til å hoppe uti nye utfordringer og ta litt mer kursing og skolering via forbundet når muligheten byr seg.

– Vi skal også ha valg og velge ny nestleder når koronaen tillater det, forteller han.

47 år i arbeidslivet

Kildal har med dette satt verneskoene på hyllen etter 47 år i arbeidslivet. Han har jobbet ved bedriften siden 1973. Han hadde meldt seg ledig på arbeidskontoret da han fikk en telefon en torsdag på høsten. De lurte på om han kunne stille på ettermiddagsskiftet neste dag.

Kildal husker godt den første dagen på jobb. Han ble hentet ved porten av formannen. Sammen gikk de gjennom tappehallen. To av de seks ovnene tappet mens han og dagtidsformann Holm gikk gjennom tappehallen den 18. november i 1973. Ildspruten sto, og kranen gikk overhodet på dem.

Han har hatt arbeidskamerater som har fått kols. Kildal har selv fått dårlig hørsel og bruker høreapparat.

Verneutstyret kom ikke før Elkem tok over i 1990. Selskapet var gode på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og det ble en ny arbeidshverdag, forteller Kildal.

– Vi merket jo hvor godt det var å komme hjem uten at det dunket i hodet og uten at vi tygget støv, mimrer han.

Med Elkem på eiersiden åpnet det seg mulighet for å skrive avvik, og Kildal forteller at tillitsvalgtkarrieren startet med at han var ivrig på avviksskjemaene.

OMSTILLING: Etter 47 år i arbeidslivet har Gunnar Andreas Kildal stemplet ut for siste gang. Nå venter hytta og hobbyer.

Kun en telefon unna

Kildal har mange år som hovedverneombud og tillitsvalgt bak seg. Han har sett bedriftseiere komme og gå, og det har vært mange episoder og tøffe tak. Han tror det er staheten som har dratt han gjennom det. Samtidig mener han det har hjulpet å ha et sterkt forbund i ryggen.

Kildal tror det er viktig at tillitsvalgte også har støtte. Han har allerede introdusert sin arvtaker for samarbeidskomiteen til Industri Energi.

– Jeg har jo tenkt å holde åpen linje. Jeg hjelper gjerne til med lovverket, sier Kildal.

Det er ingen tvil om hva han kommer til å savne mest; Det fantastiske arbeidsmiljøet blant operatørene. Men Kildal har planer om å samle gjengen en gang i uka på kafé.

– Det er ikke over før det er over, vet du, avslutter han.