Av Kristian Skårdalsmo

Det kommer fram i flere svar fra Finansdepartementet på budsjettspørsmål fra Fremskrittspartiet.

Norge har over sju ganger så høy avgift på øl som Danmark. For å komme ned på dansk nivå må derfor avgiften på øl her til lands kuttes med 86 prosent, mens avgiften på vin må ned med 75 prosent.

Hvis regjeringen skulle ta et slikt grep fra 1. januar neste år, vil det koste 8,6 milliarder kroner. Hvis avgiftskuttet gjøres fra 1. april vil det koste 6,5 milliarder kroner.

Også Sverige langt over

Det er imidlertid flere nordmenn som reiser over grensen til Sverige enn til Danmark for å handle alkohol. Også å komme ned på et svensk avgiftsnivå vil koste skattebetalerne dyrt, fordi det krever et avgiftskutt på nesten 60 prosent på øl og vin.

Å komme ned på svensk nivå koster 5,75 milliarder kroner hvis reduksjonen innføres fra 1. januar. Hvis kuttet først gjøres først fra 1. april, koster det 4,3 milliarder kroner, viser departementets beregninger.

Å komme ned på finsk avgiftsnivå koster ikke like mye og krever et kutt på 22 prosent for øl og 33 prosent for vin. Det vil koste 2,3 milliarder kroner hvis det gjøres fra 1. januar.

25 prosents kutt

Et avgiftskutt på 25 prosent på alkohol vil derimot bli rimeligere for staten. Det vil koste 2,6 milliarder hvis det gjøres fra 1. januar.

Også tobakksvarer anses som særlig utsatt for grensehandel.

Frp har derfor spurt hva det vil koste å kutte tobakksavgiftene med 25 prosent. Svaret er at et slikt grep vil koste skattebetalerne 1,5 milliarder kroner hvis kuttet skjer fra 1. januar neste år.

Å kutte avgiftsnivået på snus til svensk nivå vil koste 1 milliard på helårsbasis og kreve en reduksjon på 59 prosent i selve avgiften.

Sjokolade og brus

Staten hanker også inn milliarder av avgiftskroner årlig på sjokolade og brus.

Hvis hele avgiften på sjokolade og sukkervarer fjernes fra 1. januar neste år, vil det koste statskassen 1,55 milliarder kroner på årsbasis.

En reduksjon på 25 prosent vil gi 350 millioner kroner i tapte avgiftsinntekter for staten, mens en halvering av satsen vil koste 730 millioner kroner.

Budsjettkrav

Å gjøre noe med avgiftene på varer som øl, vin, tobakk og sjokolade og sukkervarer er et sentralt krav fra Frp i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene i november.

– Avgifter på grensehandelsutsatte varer må reduseres slik at vi kan sikre flere trygge arbeidsplasser i Norge, vedtok Frp på sitt landsmøte i helgen.

Da budsjettet ble lagt fram 7. oktober, uttrykte Frp skuffelse over at regjeringen kun reduserte avgiftene på sukkerfri brus, men ikke på andre grensehandelutsatte varer.

– Det er et mageplask fra regjeringen og spesielt Høyre, der flere politikere har vært ute og snakket varmt om behovet for å sette ned avgiftene i Norge, sa finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

