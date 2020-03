Dansk Facebook-initiativ sprer seg til Norge – ber folk utlevere koronasmitte

Den danske Facebook-gruppen «Danmarks mørketal – Covid-19 (Corona)» har spredt seg som ild i tørt gress den siste uken. På kun en uke har gruppen fått nærmere en halv million medlemmer, skriver Politiken.

Nå har en liknende variant dukket opp i Norge, til sterk advarsel fra teknologiekspert Torgeir Waterhouse.

I gruppen blir folk oppfordret til å svare på et spørreskjema om sin egen helsetilstand. Her kan man blant annet angi at man har fått påvist koronaviruset, er friskmeldt eller har andre sykdommer.

Det bør absolutt ingen gjøre, sier Waterhouse.

– De som står bak dette har etter all sannsynlighet gode intensjoner, men ingen, med stor feit streik under, skal dele helseopplysningene sine der, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse advarer mot å dele helseopplysninger med andre. Foto: IKT Norge

Vil avdekke den «virkelige» statusen

Han er glad for at gruppen, som ble opprettet torsdag, foreløpig ikke har flere enn i overkant av 400 medlemmer.

– Man kan ikke vite hvem som får tilgang til disse opplysningene og hva de brukes til. I utgangspunktet er det ingen grunn til å tenke at noen har onde intensjoner, men slike opplysninger skal ikke deles hvor som helst, sier han.

I gruppebeskrivelsen står det at den er laget som «et forsøkt på å hjelpe det norske helsevesenet med å få et overblikk over den ‘virkelige’ statusen for Covid-19-smitten». Tallene vil kun bli brukt som en «veiledende oversikt», står det i beskrivelsen.

Saken fortsetter under bildet.

I Facebook-gruppen «Norges mørketall – Covid-19 (Korona)» blir folk oppfordret til å dele opplysninger om sin egen helsetilstand. Skjermdump: Dagsavisen

Per fredag klokken 15 er 3.703 personer bekreftet koronasmittet i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) har imidlertid meldt om store mørketall. Ifølge fremskrivningsmodellen FHI presenterte tirsdag, kan så mange som 13.000 personer ha vært smittet av korona i Norge, skriver Bergens Tidende.

– Handler om tillit

Waterhouse oppfordrer folk som ønsker å dele informasjon om sin egen helsetilstand, til å gjøre det med en seriøs aktør.

– Det er lett å skjønne at mange vil bidra med å samle og dele informasjon, men i den krisetilstanden vi er i nå, må vi kunne tenke klart. Dette er ikke måten å gjøre det på, sier han.

Det er ikke Facebook som sådan som vekker Waterhouses bekymring, men selve delingen av sensitiv informasjon.

– Du kan jo tenke deg at en vilt fremmed stopper deg på gata og stiller deg de samme spørsmålene om helsen din. Ville du svart, eller ville du gått videre?, spør han retorisk.

I bunn og grunn handler det om tillit, ifølge Waterhouse.

– Det er viktig at vi, oppi alt som skjer nå, holder fast ved at noen oppgaver i samfunnet er forbeholdt de få. Det handler om tilliten vi har til de vi deler data med. Hvis noe skjer, kan det skade denne tilliten.

Dagsavisen har vært i kontakt med en av administratorene bak Facebook-gruppen, men han ønsker ikke å kommentere saken.