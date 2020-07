– Det vil ikke lenger være et krav at turister bosatt i Norge skal overnatte seks dager i Danmark for å få lov til å krysse grensen, sier Danmarks justisminister Nick Hækkerup onsdag formiddag, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

Det opplyses også at turister fra Skåne, Halland og Blekinge i Sverige, i tillegg til Schleswig-Holstein i Tyskland, også er unntatt fra seksdagerskravet. Turistene fra de svenske områdene må imidlertid kunne fremvise en negativ koronatest som ikke må være mer enn 72 timer gammel. (NTB)

