Listen av land dansker kan reise til med utenriksdepartementets velsignelse, er basert på objektive kriterier som smittetall.

Blant annet skal antall koronasmittede ligge på under 20 per 100.000 innbyggere. I Sverige tilfredsstiller kun länet Västerbotten i nord dette kravet i dag, skriver Statens Serum Institut.

Samtidig stiller myndighetene krav om at turister på forhånd må ha bestilt minst seks overnattinger i Danmark for å få komme over grensen.

Åpningen gjelder fra 27. juni.

Fra før har Danmark åpnet for reiser til og fra Island, Tyskland og Norge. Fortsatt frarådes reiser til Irland, Malta, Portugal, Romania, Storbritannia og Sverige.

Det skyldes smittetrykk eller lokale innreiserestriksjoner og betydelige karantenekrav.

– Vår modell bygger på helsemyndighetenes kriterier og listen av land vi har fått av dem. På bakgrunn av det, som er en forsiktig modell, åpner vi for at man kan reise til flere europeiske land, sier utenriksminister Jeppe Kofod torsdag.