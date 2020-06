Av Helge Rønning Birkelund, Fri Fagbevegelse

Ingen av dem som går på dagpenger, får nemlig opptjent feriepenger til neste år. Vel å merke av dagpengene.

Vedtaket om å fjerne feriepengeopptjeningen for dem som går på dagpenger, kom allerede i 2014 og ble gjeldende første gang fra 2015. Den gang regnet regjeringen med å spare en milliard kroner alene på dette det første året.

Nå har ledigheten nådd historiske høyder, med 400.000 arbeidsledige på det meste. Aldri har så mange vært ledige eller permitterte i Norge etter andre verdenskrig.

Regjeringen har regnet med å betale ut rundt 40 milliarder i dagpenger i 2020. 10 prosent av dette utgjør fire milliarder kroner - som er summen feriepengene ville ha utgjort, om dette hadde vært utbetalinger i form av lønn.

Vil ikke gjeninnføre

Arbeiderpartiet varslet tidlig at de vil foreslå et anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i Stortinget, som ber regjeringen gjeninnføre feriepenger for dagpenger.

Det er imidlertid liten trøst for de permitterte: Det ligger ikke noe i enigheten om revidert budsjett som regjeringspartiene og Fremskrittspartiet skrev under på torsdag.

Slik forklarer Høyres arbeidslivspolitiske talsperson, Heidi Nordby Lunde, hvorfor dagpenger ikke gir mulighet for opptjening av feriepenger:

– Dagpenger skal være en midlertidig inntektssikring ved ledighet mellom to jobber. Men feriepenger er basert på tvungen sparing gjennom at arbeidsgiver må holde tilbake lønn for å utbetale som feriepenger. Vi holder ikke igjen dagpenger som du får igjen når du tar ferie, sier Heidi Nordby Lunde til FriFagbevegelse.

– Ingen går glipp av fire milliarder kroner. Men hadde de tjent det samme beløpet hos en arbeidsgiver, kunne de fått tilsvarende i feriepenger, sier hun.

Hun skjønner at dette føles vanskelig for de permitterte.

– Det blir jo slik at krisen forplanter seg til neste år. Så at det oppfattes som urettferdig og dumt, det skjønner jeg. Byrden faller tyngre på arbeidstaker, sier Heidi Nordby Lunde.

Hun mener at noe kan reddes for eksempel ved å bli enige med arbeidsgiver med å overføre ferieuker til neste år. Og i en normal situasjon ville ikke problemet vært så stor som det er i dagens situasjon.

– Vi mener uansett at det var et riktig grep å gjøre da vi fjernet opptjening av feriepenger for dagpenger, poengterer hun.

Høyre har heller ingen planer om å gjeninnføre opptjening av feriepenger for dagpenger.

Ap vil gjeninnføre

Rigmor Aasrud er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. At dagpenger skal være grunnlag for feriepengeopptjening er et prioritert område, poengterer hun.

– Dette er en av de sakene vi er mest opptatt av. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, vil vi komme med et anmodningsvedtak om at regjeringen må gjeninnføre feriepenger for dem som har gått på dagpenger, har hun sagt til FriFagbevegelse ved en tidligere anledning.

– Mange opplever å miste en del av lønna i år. Så får de en dobbel straff gjennom å miste feriepenger for neste år. Vi er opptatt av at det skal være en bedre byrdefordeling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere sier Rigmor Aasrud.

Les også: Forbrukere får fortsatt ikke den boligrenten som Norges Bank anslår