Av Fri Fagbevegelse-Frode Rønning

Permitterte og arbeidsløse har fått noe bedre ordninger denne våren. Det har også selvstendige og frilansere.

Disse ordningene har kommet etter press fra opposisjonen på Stortinget, skeiver Fri Fagbevegelse.

Nå varsler regjeringa at de økte satsene og de nye ordningene bare er midlertidige og skal reverseres.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Kutt for lavtlønte

De laveste inntektene har for eksempel fått økt dagpenge-satsene fra 62,4 prosent til 80 prosent. Dette er en av ordningene som kan bli reversert.

Dette kan bli kuttet

Stortinget har vedtatt en rekke forbedringer. Disse skal vare til og med 31. desember 2020.

Regjeringen vurderer å foreslå å kutte alle disse:

• Dagpenge-satsene ble økt fra 62,4 til 80 prosent for den delen av inntektene som er under 300.000 kroner. Alle arbeidsløse og permitterte har nytt godt av denne. De som for eksempel tjente 600.000 kroner i fjor har fått økte dagpenger av de første 300.000 kronene de tjener.

• Lengden på tida du kan få dagpenger er utvidet fra dagens 26 uker. Regjeringen utvidet i dag ordningen ytterligere, og foreslår at man får dagpenger ut over grensa på 26 uker, begrenset til 31. oktober 2020.

Dette kan på et seinere tidspunkt bli tilbakestilt til maks 26 uker igjen.

• En ny ordning sikrer dagpenger til alle som tjente over 75.000 i fjor. Tidligere var kravet 150.000 kroner. Dette kan bli reversert fra nyttår.

• Alle som er permitterte minst 40 prosent får dagpenger. Før var kravet minst 50 prosent permittering.

Alle disse forbedringene har en utløpsdato: 31. desember 2020. Regjeringen varsler at den ønsker å kutte i en rekke eller alle disse midlertidige forbedringene for arbeidsløse og permitterte.

Les også: Advarer mot permitteringsregler: – Faren er at det blir veldig rimelig å kvitte seg med arbeidskraft

For gode ordninger?

Regjeringen frykter ordningene for de permitterte blir for gode på sikt, og skriver dette i budsjettet:

«Det er viktig at permitteringsordningen er utformet slik at omfanget av permitteringer ikke blir unødig høyt eller langvarig.»

Regjeringen tror de permitterte ikke blir så motiverte til å søke jobb, hvis dagpengesatsen er på dagens nivå:

«Samtidig kan høy kompensasjonsgrad gi permitterte svake insentiver til å søke annet arbeid.»

Det blir kutt

Regjeringen varsler derfor allerede nå at forbedringene vil bli kuttet:

«Når situasjonen tilsier det, må derfor de midlertidige utvidelsene i permitteringsordningen reverseres.»

Regjeringen sier ikke noe om når dette vil skje, og vil se an den økonomiske situasjonen:

«Etter hvert blir det svært viktig at permitterte stimuleres til å søke arbeid, og at bedriftene stimuleres til å ta inn igjen de permitterte, slik at sysselsettingen kan ta seg opp igjen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy arbeidsløshet

Regjeringen regner med høy arbeidsløshet i flere år framover. Det betyr at reduserte satser for dagpenger vil angå svært mange nordmenn i åra framover.

Les også: LO-forbund etterlyser mer tilsyn – mener det er lettere for kriminelle å utnytte rause koronatiltak