Av Helge Rønning Birkelund / Fri Fagbevegelse / LO Media

EU-kommisjonen har åpnet for at land kan åpne grensene mellom land der smitten er lik. Det gjorde hovedtillitsvalgt hos Color Line, Erina Bryn Kjær, optimistisk. Men statsminister Erna Solberg kom med en tøff melding til Color Line-ansatte fredag ettermiddag:

Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august. Men det kan være håp for ferie i Norden. Innen 15. juni skal regjeringen avgjøre om åpning innen Norden.

Blir bekymret

Erina Bryn Kjær blir bekymret for usikkerheten.

– Når statsministeren sier at det ikke blir åpnet opp for utenlandsreiser før 20. august, blir jeg bekymret. Da er jo høysesongen over. Jeg synes det er for sent å ta en avgjørelse 15. juni. Da er ingen skip i drift før i alle fall 20. juni, sier Erina Bryn Kjær til FriFagbevegelse.

Blir det ingen åpning før 20. august, har Color Line mistet to høysesonger: Påsken og sommerferien.

2100 ansatte er permittert etter den myndighetspålagte stengningen av rederiet. Hvis driften ikke kan komme i gang før 20. juli blir det mer enn fire måneder i opplag for to av båtene som går til Tyskland. Blir det ytterligere forsinket er det snakk om fem måneder.

Kjær liker heller ikke at regjeringen ser Norden under ett. Det er uheldig at Sverige har en annen smittespredning enn resten av de nordiske landene.

Gjør alt vi kan

– Jeg synes Erna skulle fulgt EU-kommisjonens råd om å åpne grensene til naboland med lik eller mindre smittespredning enn Norge. Vi er over 2100 ansatte som er permitterte, og lever av reisevirksomhet. Color Line gjør alt de kan for å sørge for de beste smitteverntiltakene som finnes, og gjestene skal ivaretas, legger hun til.

Usikkerheten er kanskje det verste som finnes.

– Kan vi åpne før i midten av juni? Går det langt ute på høsten er jeg redd mange arbeidsplasser står i fare, legger hun til.

Kjær er hovedtillitsvalgt for alle medlemmene i Norsk Sjømannsforbund som jobber i Color Line.

Totalt er 1700 sjøansatte permitterte. Norsk Sjøoffisersforbund har også medlemmer hos Color Line.

De permitterte har det – som alle andre ledige og permitterte – tøft. Alle ble permittert 19. mars. Noen få har fått vedtak om dagpenger, og alle har søkt om forskudd. Som mange andre har de ikke fått betalt for de 18 dagene hvor arbeidsgiver på grunn av korona-krisen er fritatt for lønnsplikt. Løsningen er som kjent ikke på plass ennå.

Får gode svar

– Vi får mange henvendelser fra frustrerte medlemmer, men har forståelse for at det også er en tøff situasjon for Nav-ansatte. Våre medlemmer føler de får gode svar fra Nav-ansatte, men ordningene er dessverre ikke på plass, sier Kjær.

Når regjeringen gir klarsignal for å åpne rutene Oslo–Kiel og Larvik–Hirtshals, Kristiansand-Hirtshals og Sandefjord-Strømstad vil det sannsynligvis gå en uke før båtene er klare.

Båtene ligger i varmt opplag, og bruker normalt 48 timer på å komme i drift. Bedriftene har imidlertid fem dagers varslingsfrist etter permittering, og båtene må rengjøres grundig og fylles opp. Etter en uke skulle det meste være klart, tror Erina Bryn Kjær.

