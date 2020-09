Color Line kutter 300 årsverk

– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i en pressemelding.

Målet er en varig kostnadsbesparing på rundt 300 millioner kroner fra 2021. Dette er nødvendig fordi smittesituasjonen i Norge og utlandet er krevende og gjenåpning vil ta tid. Omstruktureringen vil ha en prislapp på rundt 50 millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

Vil bruke frivillige ordninger

– Color Line legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse med nedbemanningen, understreker Kleivdal.

Nedbemanningene vil skje både på land og om bord. Color Line opplyser at reduksjonen i årsverk skjer i henhold til hovedavtalen og etter drøftelser med tillitsvalgte.

I tillegg til å kutte stillinger skal selskapet også redusere driftskostnadene. Dette skal oppnås ved å ta i bruk nye muligheter skapt av teknologiinvesteringer i foregående år.

– Triste nyheter

Hovedtillitsvalgt for Sjømannsforbundet i Color Line, Erina Bryn Kjær, sier til NTB at nyheten er trist og at mange ansatte nå er bekymret.

– Min første tanke er at det er tøffe nyheter for de ansatte. Mange tar det veldig tungt. 300 årsverk er mye, og det er mange som blir rammet både på sjø og land, sier hun.

Samtidig legger Kjær vekt på at omstillingen ikke er til å unngå.

– Det er rett og slett trist, men nødvendig hvis vi skal klare å redde selskapet. Det er unngåelig, dessverre, sier hun.

