Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

Det er mer enn to og et halvt år siden Charlotte Rødland Kristiansen fra Oppegård utenfor Oslo var hos tannlegen. Hun har ikke lenger tannregulering, men en streng som er limt bak tennene i over- og underkjeven.

Nå har deler av den ene strengen, som skal holde de regulerte tennene på plass, til alt overmål begynt å løsne. Det skjedde i fjor sommer. I over et halvt år har Charlotte unnlatt å oppsøke tannlegen.

– Jeg er student og må prioritere hva jeg bruker pengene mine til. Å få fikset den løse strengen kan fort bli fryktelig dyrt. Jeg har rett og slett ikke råd, sier Kristiansen til FriFagbevegelse.

Nesten 2.000 kroner

Høsten 2018 var forrige gang det oppsto problemer med strengen 22-åringen har i kjeven. Da var det mer akutt. Det 15 minutter lange besøket i tannlegestolen kostet nærmere 2.000 kroner.

– Ideelt sett burde jeg selvsagt ha vært hos tannlegen for lengst, men for en student er dette snakk om mye penger, sier Kristiansen, som er ferdig med bachelorgraden sin i sommer. Da er hun utdannet barnehagelærer og skal prøve å finne seg en jobb i hjemkommunen.

22-åringen er også representant for SV i Nordre Follo kommunestyre.

– Jeg har begynt å venne meg til at strengen er løs, men skal få fikset det så fort jeg får meg en jobb, sier Charlotte, som forundrer seg over at tennene er atskilt fra resten av kroppen i det offentlige helsevesenet.

– Det rammer skjevt og bør være en oppgave for velferdsstaten å rette opp i, sier hun.

Fram til det året du fyller 18 år er tannlegebehandlingen gratis. 19- og 20-åringene får dekket 75 prosent av offentlige takster. Hovedregelen er at voksne må betale tannlegeutgiftene selv.

– Det føles både galt og er ekstremt frustrerende. Brekker jeg armen, venter både besøk hos legevakt, røntgenbilder, innleggelse på sykehus og gips. Alt er gratis og dekket av det offentlige. Tennene er en like viktig del av kroppen som armen min, påpeker hun.

Gratis med tannhelsereform

Da SV presenterte sitt alternative statsbudsjett for 2021, var tannhelse et viktig tema. Blant annet foreslås det gratis tannbehandling og tannsjekk til fylte 22 år og gjeninnføring av gratis sjekk av tenner for eldre over 75 år. Planen er å innføre disse ordningene fra januar i år.

Barn som trenger tannregulering skal også få bedre hjelp, lover SV. Partiet setter av 53 millioner kroner til dette formålet. De øvrige kostnadene til gratis tannhelse er på 380 millioner kroner. I partiets alternative budsjett er det dermed satt av 433 millioner kroner til en tannhelsereform.

Opptrappingsplanen for at all tannbehandling skal bli en del av helsevesenet er viktig for SV. Helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson går i bresjen for at velferd blir en av valgsakene.

– Når folk smiler, kan vi også se klasseforskjellene i samfunnet. Det er bare de som har råd til det som kan koste på seg en god tannhelsebehandling, sier Wilkinson til FriFagbevegelse.

Nicholas Wilkinson er SV-politiker og medlem av helsekomiteen på Stortinget. Han er forkjemper for en ny tannhelsereform. Foto: Aslak Bodahl.

Tar fra skattelette til de rikeste

Hvorfor Helse-Norge skiller tennene fra resten av kroppen er også noe som forundrer ham.

– De som ikke har råd til å sjekke tennene jevnlig eller kan få gjort noe med akutte tannproblemer, vil få enda større problemer på sikt. Jeg vet om flere som har måttet trekke tenner fordi de ikke har fått god nok tannbehandling på et tidligere tidspunkt, sier SVs helsepolitiker.

Han er oppgitt over at de 1.000 rikeste menneskene i Norge har fått et skattekutt på mer enn én million i gjennomsnitt. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har beregnet effekten av regjeringens skattekutt siden 2013. Pengene til tannhelsereformen tas fra det partiet omtaler som «elitepolitikk».

– Norge bør være bedre på folkehelse enn at unge må gå rundt med løse metallbiter i munnen fordi de ikke har råd til å få fikset tennene. Vi er et av verdens rikeste land, og da må vi prioritere annerledes i stedet for å drive en skattepolitikk for de aller rikeste, påpeker Wilkinson.

Fri tannlegebehandling for flere opptar også LOs medlemmer. I en stor undersøkelse fra 2017, der nærmere 100.000 sa sin mening om hva LO bør prioritere, var dette den femte viktigste saken. 39.803 medlemmer krysset av for en billigere tannhelse.

Tommel opp for gode forslag

Stortingsrepresentant Erlend Larsen (H), som også sitter i helsekomiteen på Stortinget sammen med Wilkinson, synes SVs forslag er gode, men sier at Høyre har valgt å styrke tilbudet til andre grupper i sitt budsjett. Blant annet har tannhelsetilbudet til personer som mottar hjemmesykepleie blitt bedre.

– Vi mener denne gruppen har et større behov enn de SV ønsker å hjelpe, sier Larsen til FriFagbevegelse.

Høyre-politikeren er blitt orientert om Rødland Kristiansens problemer med tannhelsen og dårlige råd, men han ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

– Tannbehandling er dessverre veldig kostbart for enkelte, medgir Larsen.

– Siden 2013 har vi økt skjermingsordningen til personer med særskilt behov til tannbehandling. Nå er det en halv million personer som hvert år mottar stønad til tannbehandling via folketrygden, legger han til.

Ifølge Larsen er det ikke bare økonomi som gjør at mange dropper å gå til tannlegen. Det kan også skyldes tannlegeskrekk eller det som kalles for odontofobi.

– Det er mange årsaker til odontofobi. Frykten for boret er én årsak, men det er også mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep og tortur. Vi har prioritert å styrke tilbudet til denne gruppen, forteller han.

Mindre jobbing ved siden av

Studenter har dårlig råd. Charlotte er intet unntak. Jobbingen ved siden av studiene har dessuten blitt betydelig mindre etter at koronapandemien traff Norge med full styrke i mars i fjor. Vanligvis har hun sommerjobb i fornøyelsesparken Tusenfryd ved E6 sør for Oslo.

– På grunn av smittevern og restriksjoner var ikke behovet i parken like stort i fjor. Mens kapasiteten på en vanlig sommerdag er 7.500 besøkende, ble grensen satt på 3.500 i koronaen, sier hun.

– Opptrappingsplanen skal etter hvert omfatte alle, men det er bra å begynne med studenter og eldre. Mange går rett fra videregående til studier og må prioritere knallhardt. Pensum er dyrt, sier hun.

– 433 millioner kroner til en tannhelsereform er ikke mye penger sammenlignet med den kronerullingen som regjeringen har drevet for de rikeste, sier Charlotte Rødland Kristiansen.