Carl I. Hagen vil tilbake på Stortinget

Hagen sier at «dersom Siv Jensen gjenvelges som partileder på landsmøtet i oktober er det vel naturlig at hun får førsteplassen», skriver Aftenposten. Han ønsker at Christian Tybring-Gjedde skal beholde andreplassen på listen.

– Jeg ønsker fortsatt å prøve å påvirke Frp til å gjøre gode valg og få innflytelse i det norske samfunnet. Da må vi finne tilbake til den formen vi hadde da vi lå på godt over 20 prosent. Vi må bli klarere, tydeligere og mye mindre kompromissvennlige.

Hagen er i dag vara på Stortinget og møtte som representant en periode for Mazyar Keshvari. Den tidligere partiformannen møtte i Stortinget første gang i 1974 og gikk av som formann i 2006.

– Da jeg gikk av som partiformann hadde vi 33 prosent i oppslutning og nå ligger vi rundt 10. Den politikken partiet ble kjent for i opposisjon var veldig populær, mens den politikken vi valgte fordi partiet heller ønsket plass i regjeringen, ikke var populær, sier han til Aftenposten.