Caritas: Mange arbeidsinnvandrere tester seg ikke av frykt for arbeidsgiver

Over 17.000 personer fra Polen og Litauen ble koronatestet i Norge i uke 1 og 2. Samtidig kom nesten 32.000 simkort fra disse landene på det norske mobilnettet, viser tall NRK har fått fra Telenor.

Det skjedde til tross for at det fra 2. januar ble innført obligatorisk koronatesting for alle som ankommer Norge.

Les også: Siv Jensen: - Det er mye som tyder på at vi ikke har hatt kontroll ved grensene i det hele tatt

Hjelpeorganisasjonen Caritas mener at mange arbeidsinnvandrere ikke tester seg av frykt for arbeidsgiver.

– Dette med testing, smittevern og arbeidsgiveransvar henger sammen, og de er redde for å melde fra og følge reglene av frykt for å ikke få jobb i Norge, sier jurist Marta Frydrych Torkildsen i Caritas.

Hun mener også at vanskelig tilgjengelig informasjon, komplisert regelverk og stadige endringer er andre årsaker til at mange ikke har testet seg.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.