Straffeutmålingen i Borgarting lagmannsrett tyder på at dommerne har gitt Cappelen en betydelig strafferabatt. Han har forklart seg utfyllende om sin egen hasjvirksomhet, men ikke minst forklart seg om hvordan den daværende polititoppen Eirik jensen beskyttet virksomheten i bytte mot store pengebeløp.

Han ble i Oslo tingrett dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj – etter at domstolen hadde gitt ham seks års strafferabatt. Lagmannsretten har nå gitt ham ytterligere to års strafferabatt.

Dommen er avsagt under dissens.