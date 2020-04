Camilla er butikkmedarbeider på Kiwi: – Vi håper respekten for oss fortsetter når pandemien er over

Anne Siri Renå - Fri Fagbevegelse

– Skal vi ha gode tillitsvalgte, må vi vise at vi setter pris på jobben de gjør, sier Camilla Hermansen på telefon fra Bergen.

Ros er altså hennes strategi. I koronaens tid opplever «de som sitter i kassa på Kiwi» økt status. De som fyller tomme hyller med dopapir og hermetikk, og som sørger for at handlevogner og kortterminaler til enhver tid er så virusfri som mulig.

Møt noen av dem som holder hjulene i gang sånn at du kan holde deg hjemme.

Kundene

– Vi håper respekten for oss fortsetter når pandemien er over, sier Hermansen.

Mens mange er positive, reagerer kunder fortsatt ulikt. Noen irriterer seg over at brødskjæremaskinen er fjernet fra lokalet, andre mener butikken bør stenge hvis den ikke kan tilby håndsprit. Atter andre er bekymret for butikkpersonalets helse.

Hermansen innrømmer at ansatte selv kan være bekymret for å bli syke.

Lojalitet

Arbeidshverdagen er snudd på hodet. Ansatte må bidra til kontinuerlig renhold i butikkene. Færre bussavganger gjør det vanskeligere å reise til og fra jobb.

Spørsmålene er mange fra alle kanter.

– Kunder med koronaspørsmål bør kontakte ledelsen lokalt i butikken direkte. Vår lojalitet til arbeidsgiver ligger i at vi skal yte service i butikk, sier Hermansen.

I desember fikk også nestleder og sekretær i Kiwis konsernklubb innvilget frikjøpt kontortid, noe Hermansen er glad for. Likevel er hun i ekstra beredskap, telefonen er på 24 timer i døgnet.

Medmenneske

Berør helst ikke varer du ikke skal kjøpe, hold avstand og vær tålmodig i køen – Hermansen ber folk om å vise forståelse for hverandre nå.

– Hvis alle er litt ekstra medmenneske, så vil dette gå rundt. Ta gjerne en tur i butikken for noen som ikke kan gjøre det selv.

