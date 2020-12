Byfogden i Oslo sier ja til Norwegians begjæring om rekonstruksjon

Av Dag Kjørholt

– Selskapet kan dermed gå fram med tosporsprosessen som planlagt, skriver Norwegian i en børsmelding.

Norwegian kom med begjæringen under den midlertidige rekonstruksjonsloven som gjelder fram til nyttår. Advokat Håvard Wiker er oppnevnt som rekonstruktør. Retten vil om kort tid oppnevne medlemmer i kreditorutvalget, som vil bistå flyselskapet under forhandlingene.

Parallelle prosesser

Norwegian forsøker nå å berge virksomheten gjennom flere kanaler. Mandag ble det kjent at irsk rett har innvilget konkursbeskyttelse for to av Norwegians datterselskaper i Irland.

I tirsdagens kjennelse påpeker retten at selv om prosessen i Irland kan være tilstrekkelig til å gjøre flyselskapet levedyktig, innebærer mangelen på norske regler om anerkjennelse av utenlandske insolvensprosesser at Norwegian må åpne en parallell rekonstruksjon i Norge.

Videre anser retten at prosessen i Norge med fordel kan koordineres med prosessen i Irland, ettersom dette vil øke sannsynligheten for et vellykket resultat.

En rekonstruksjon vil være i alle parters interesse, da en konkurs vil medføre et helt ubetydelig utbytte til kreditorene, heter det.

67 milliarder i gjeld

Ifølge kvartalsrapporten fra november er Norwegians gjeld på 66,8 milliarder kroner.

Ved utgangen av september hadde flyselskapet omløpsmidler på 9,6 milliarder kroner, hvorav 3,4 milliarder kroner i kontanter. Den kortsiktige gjelden utgjorde da rundt 16 milliarder kroner.

«Basert på nåværende kjente kostnadskutt er det anslått at selskapet vil gå tomt for kontanter i løpet av første halvår neste år,» skriver dommer Leif Villars-Dahl.

Etter en samlet vurdering finner retten at det er sannsynlig at flyselskapet vil kunne oppnå en avtale om rekonstruksjon med sine kreditorer.

Kjennelsen fra byfogdembetet kan ikke ankes.

