Busstreiken: Fortsatt ingen kontakt mellom partene

En uke etter at bussjåfører i Oslo og Viken gikk ut i streik, har det ikke vært kontakt mellom partene, og konflikten synes å være nokså fastlåst. I helgen ble streiken trappet opp, og mandag morgen vil den ramme folk som tar buss til jobb og skole over hele landet.

Flere av organisasjonene på arbeidstakersiden opplyser søndag til NTB at de ønsker et nytt tilbud fra arbeidsgiversiden.

Les også: Sjåfører i streik: – Det er ikke mange som vil ha en bussjåfør som jobber døgnet rundt (+)

Fellesforbundet sier at de har både lyd og strøm på telefonen, og at det bare er å ta kontakt, mens Yrkestrafikkforbundet etterlyser at arbeidsgiversiden nå kommer på banen med et akseptabelt tilbud slik at streiken kan bli avsluttet raskt, og at færrest mulig uskyldige blir rammet.

– Vi har signalisert vilje til å gjenoppta forhandlingene så snart arbeidsgiversiden kontakter oss og viser vilje til å finne en løsning, skriver kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i en SMS til NTB.

Les også: Oslo Frp vil ha gratis passeringer i bomringen under busstreiken

NHO etterlyser initiativ

Administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport sier til NTB at de ikke har vurdert å komme med et nytt tilbud, og at det er ingen planer om noe konkret initiativ fra deres side.

– De kan også ta initiativ. Vi har ikke hørt noe fra dem på en uke. De kjenner også telefonnummeret vårt, sier han.

Lørdag ble busstreiken i Norge trappet opp, da ytterligere 4.500 bussjåfører i sju fylker gikk ut i streik. Totalt er dermed rundt 8.500 sjåfører med i streiken, som startet søndag 20. september da det ble brudd i meklingen mellom NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, og Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet på arbeidstakersiden.

Store deler av kollektivtransporten i Norge er nå berørt.

Stordrange i NHO Transport beklager nok en gang streiken, som han mener kommer på et ubeleilig tidspunkt – både på grunn av smittesituasjonen og det faktum at bransjen allerede er hardt rammet i form av lavere billettinntekter, og at mange derfor er permittert.

– Tidspunktet for konflikten er ikke det beste. Det er pandemi, og i den grad denne streiken bidrar til å øke smitten, så beklager vi det, sier han.

Les også: Fagforeningsledelse møtte streikende bussjåfører

Fellesforbundet: Spesielt

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum mener det er spesielt at NHO Transport ber arbeidstakersiden om å ta initiativ til kontakt.

– Vi har ikke endret syn på hva som er rettferdig oppgjør for bussjåførene. Hvis de vil behandle kravene våre på alvor, så er vi åpne for det. Løsningen for at vi skal komme i mål, den vet de godt selv hvor ligger, sier han til NTB.

Han får støtte av generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet som peker på at arbeidstakerorganisasjonene ikke har endret på sine krav.

– NHO Transport vet utmerket godt hvilke krav arbeidstakerorganisasjonene har stilt, men de har altså så langt ikke vært villige til å imøtekomme dette i det hele tatt. De må forstå at de må gi noe, før de kan komme med denne typen uttalelser, sier han.